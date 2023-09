Znamy nominowanych w XI edycji konkursu e-Commerce Polska Awards

Konkurs e-Commerce Polska Awards od ponad dekady jest barometrem rozwoju tej części gospodarki elektronicznej w Polsce, którą skutecznie buduje e-handel. W czasie spowolnienia ekonomicznego i ostudzenia nastrojów konsumenckich, e-handel ma się dobrze. I jeśli tu skupia się uwaga konsumentów i wysiłek biznesu aby utrzymywać wzrost, to warto poznać najlepsze firmy e-commerce i ich praktyki. Organizatorem tego najbardziej prestiżowego w kraju branżowego konkursu jest Izba Gospodarki Elektronicznej. Partnerem strategicznym konkursu jest InPost, zaś partnerami głównymi – Allegro oraz Przelewy24.

Puls e-commerce

Kategorie konkursowe, ich popularność w poszczególnych edycjach i przede wszystkim jakość zgłoszeń pozwalają ocenić, które z trendów zyskały na sile do tego stopnia, że kształtują strategie najlepszych firm handlu elektronicznego w Polsce. To one wskazują kierunek rozwoju e-commerce. Ich działania są wnikliwie oceniane przez jury złożone z liderów branży, co gwarantuje ich niezaprzeczalną siłę i wiarygodność. Audytorem konkursu jest Kancelaria Porębski i Wspólnicy.

- Uznając prymat zdrowej rywalizacji pod okiem doświadczonych jurorów, a także wierząc głęboko w witalność wszystkich krajowych firm handlu elektronicznego, już teraz cieszę się na ogłoszenie zwycięzców – komentuje proces zbierania nominacji Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby. – Wysiłek, jaki biznes włożył w utrzymanie rynkowej pozycji i wzrosty, na pewno powinien zostać nagrodzony po równo, ale zwycięzca w poszczególnych kategoriach może być tylko jeden. To piękno naszego konkursu – zauważa.

W oczekiwaniu na finał

Laureatów konkursu poznamy podczas gali wręczenia nagród, która odbędzie się 21. września w Crystal Palace w Krakowie. W trakcie gali poznamy także laureata w kategorii Best In – podmiotu, który otrzymał największą średnią głosów w tegorocznej edycji konkursu. Nominowanych w konkursie e-Commerce Polska Awards 2023 prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

KATEGORIE DLA PODMIOTÓW E-COMMERCE

Best on mobile - podmioty średnie i duże:

Empik

Hebe

Savicki

Super-pharm

Design & Usability - podmioty małe:

LULU Warszawa

MISBHV

Winylownia

Design & Usability - podmioty średnie i duże:

Empik

Hebe

Media4U & R-GOL

Savicki

Best e-commerce retailer - podmioty średnie i duże:

Empik

Hebe

Ochnik & merce.com

Best in CSR - podmioty małe:

Mokosh

Your KAYA

You & Your Body

Best in CSR - podmioty średnie i duże:

Allegro

Empik

SIG

TIM

Best e-commerce B2B - podmioty średnie i duże:

Allegro - Allegro Business

ATLAS & Unity Group

Klimas

TIM

Best campaign (Pomysł promocyjny roku) - podmioty średnie i duże:

Answear

Empik

Polskie Linie Lotnicze LOT

Best in omnichannel - podmioty średnie i duże:

Empik

Hebe

MODIVO

SalesTube & Lancerto

Savicki

Best in cross-border - podmioty średnie i duże:

Hendi & Unity Group

MODIVO

Savicki

Best adaptation to new digital reality B2C - podmioty średnie i duże:

Grupa Diagnostyka & Whites

InPost Fresh

Medicover & Strix

Best innovator in e-commerce - podmioty średnie i duże:

Polskie Linie Lotnicze LOT

home&you (BBK S.A.) & Strix

Best e-commerce loyalty program - podmioty średnie i duże:

Empik

SIG

KATEGORIE DLA E-USŁUG

Best logistic tool:

DPD Polska

InPost

ORLEN Paczka

Best tool for e-commerce:

Edrone

eparagony.pl

InPost

Voucherify

Best cross-border tool/technology/service:

MakesYouLocal

setup.pl

Best e-commerce B2B tool/technology/service:

InPost Fulfillment

ONe Company

PragmaGO

WeSub

Best automatization tool/technology in e-commerce:

Algolytics Technologies

Apifonica

BetterPOS

eparagony.pl

InPost

Best omnichannel tool/technology/service:

InPost Mobile

X-ONE

KATEGORIE E-FINANSE

Innovative e-payment solution:

mBank & mElements

Przelewy 24

Tpay

Best buy now pay later solution:

PKO Bank Polski

Przelewy 24

Best e-banking implementation:

Alior Bank

Bank Pekao

Credit Agricole

PKO Bank Polski

Best online insurer:

Generali TU

PKO Leasing

PZU