Znamy zwycięzców Dekady e-Commerce Polska Awards 2022

Statuetki trafiły do firm i marek wyróżniających się wizją, innowacyjnym myśleniem i sukcesami e-biznesowymi. Główna nagroda Best In trafiła do Allegro Pay, a Modivo i Przelewy24, otrzymały jubileuszowe wyróżnienia dla Marki Dekady oraz Partnera Dekady.

Laureaci zostali ogłoszeni podczas jubileuszowej Gali Dekady, która odbyła się 22 września br. w Sound Garden w Warszawie.

Spośród kilkuset zgłoszeń przyznano nagrody w 23 kategoriach, 6 wyróżnień i nagrodę Best In - nagrodę dla najlepszego z najlepszych.