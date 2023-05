Znana sieć rusza w Polsce z promocjami. Wszystko z okazji urodzin

3 kwietnia 2019 r. Lidl Polska oficjalnie zaprezentował swoją nową gałąź biznesu. W asortymencie e-sklepu znalazły się tylko produkty non-food m.in. odzież, artykuły do domu czy sprzęt AGD. Ówczesny prezes sieci - Maksymilian Braniecki - mówił, że spółka nie planuje sprzedawać żywności przez internet, ale nie wyklucza tego w przyszłości. Asortyment liczył wtedy 650 artykułów.

Lidl sklep internetowy - promocje na 4. urodziny

Promocja na 4 urodziny sklepu internetowego Lidl.pl dotyczy udzielenia rabatu w wysokości 30 zł przy jednorazowych zakupach za min. 300 zł lub rabatu 80 zł przy jednorazowych zakupach za min. 500 zł.

4 urodziny e-sklepu Lidl

Akcja jest prowadzona w terminie od 08.05.2023 do 21.05.2023 r. i jest skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które zrobią zakupy za kwotę nie mniejszą niż 300 złotych lub kwotę nie mniejszą niż 500.