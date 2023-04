Zoptymalizuj swój checkout. Jak zamienić utraconą sprzedaż w lojalnego klienta?

Globalny średni wskaźnik porzucania koszyka może sięgać nawet do 81%. Powolny lub skomplikowany proces finalizacji transakcji to jeden z głównych powodów rezygnowania z zakupu.

Globalny średni wskaźnik porzucania koszyka może sięgać nawet do 81% - wynika z badania przeprowadzonego w 2021 roku, okresie dynamicznego wzrostu rynku e-commerce. Powolny lub skomplikowany proces finalizacji transakcji to jeden z głównych powodów rezygnowania z zakupu. Jednak odpowiednie narzędzia i strategiczne podejście potrafią szybko poprawić te wskaźniki.

Jak wyglądają najlepsze praktyki dotyczące płatności mobilnych, jak wspierać płatności ekspresowe, jak zapewnić bezpieczeństwo transakcji online – to kwestie, które pozwalają uniknąć utraconej sprzedaży i pozyskać lojalnego klienta. Praktyczne rady daje przewodnik po płatnościach Ayden.

Korzystaj z płatności wbudowanych w swoją stronę

Nikt nie lubi przekierowań. Komplikują one proces i zwiększają ryzyko utraty klienta. Wejście na stronę natywną poprzez wbudowaną integrację (z szyfrowanymi polami płatności lub pełnym API) powstrzymuje klientów przed przekierowaniem na inną stronę niż natywna. Dzięki temu jest szansa poprawić współczynniki konwersji i zaoszczędzić czas.

Co więcej, strona płatności pozostająca w ramach witryny oznacza również, że sklep ma całkowitą kontrolę nad brandingiem, układem i ścieżką, jaką musi pokonać użytkownik. A z checkoutem wyraźnie rozpoznawalnym i będącą prawdziwym odzwierciedleniem marki, można stworzyć większe poczucie zaufania klienta. Około 17% porzuconych płatności zdarza się z powodu braku zaufania, więc warto wykorzystać każdą szansę, aby je wzmocnić. Mając wszystkie dane, można wykorzystać analitykę konwersji i testy A/B, aby łatwo zidentyfikować obszary do poprawy.

Bezproblemowe uwierzytelnianie klientów

Uwierzytelnianie jest kluczowe w przypadku płatności online. Three Domain Secure (3DS) to wieloczynnikowy proces uwierzytelniania stworzony w celu ochrony klientów online poprzez potwierdzenie ich tożsamości podczas dokonywania płatności. Najnowsza wersja 3DS2 uwierzytelniania stosuje szeroki zakres danych, uwierzytelnianie biometryczne oraz ulepszoną ścieżkę użytkownika, szczególnie na urządzeniach mobilnych. W przypadku stosowania 3DS zakwestionowanie danej płatności nie wiąże się z odpowiedzialnością sprzedającego.

Wymagania Strong Customer Authentication (SCA) różnią się na poszczególnych rynkach. Kiedy SCA jest obowiązkowe, transakcje kartami kredytowymi i debetowymi wymagają dwóch z trzech elementów: smartfona lub innego urządzenia przenośnego, hasła lub PIN-u, odcisku palca, rozpoznawania twarzy albo głosu.

Myśl mobilnymi kategoriami

Przeglądanie stron internetowych i płacenie za pomocą telefonu komórkowego nie jest niczym nowym, ale pandemia doprowadziła do ogromnego wzrostu popularności tego kanału.

Prognozy przewidują, że w 2023 roku 4,4 mln konsumentów na całym świecie będzie używać swoich telefonów do robienia zakupów, podczas gdy transakcje mobilne mają osiągnąć sumę 9,4 biliona dolarów do 2025 roku.

Nie chodzi więc już tylko o to, aby wspierać urządzenia mobilne, ale aby to robić naprawdę dobrze.

Zaoferuj ekspresowe doświadczenie

Nikt nie jest fanem długich formularzy, zwłaszcza jeśli trzeba wypełniać je wielokrotnie. A w przypadku, gdy istnieje ryzyko, że strona formularza wyłączy się przed dokonaniem płatności, liczy się sprawność.

Bezproblemowe, a nawet prawie niedostrzegane płatności są tematem nabierającym znaczenia od dłuższego czasu. Ale jak to wygląda w praktyce? Oto przykłady, które pokazują, jak łatwo można je wprowadzić w życie.

Płatności jednym kliknięciem

Zwiększ swoje wskaźniki konwersji i lojalność wobec marki dzięki płatnościom jednym kliknięciem. Informacje o kliencie, w tym adres, są przechwytywane podczas pierwszej płatności, a następnie bezpiecznie przechowywane na potrzeby kolejnych zakupów.

Wyzwaniem w przypadku płatności jednym kliknięciem jest to, jak bezpiecznie przechowywać dane kart klientów. Na szczęście jest to łatwe dzięki technologii tokenizacji. Wrażliwe dane płatnicze są przechwytywane przez dostawcę płatności i zastępowane zaszyfrowanym tokenem, którego można używać przy kolejnych transakcjach. Dzięki temu klienci mogą płacić jednym kliknięciem, a dostawca płatności bierze na swoje barki odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych.

Płatności ekspresowe

Dzięki tej funkcji klient przechowuje swoje dane płatnicze i adresowe za pośrednictwem wybranej metody płatności, jak np. Apple Pay. Nie są one udostępniane firmie. Tak więc, jeśli ktoś chce zamówić płaszcz, który ma być dostarczony do domu, zamiast wypełniać swoje informacje na stronie internetowej marki, może po prostu wybrać metodę finalizacji zakupu za pomocą Apple Pay. Jest to opcja dla tych, którzy nie chcą zobowiązywać się do otwarcia konta. Utrzymuje ona wysoki współczynnik konwersji i nie zakłóca procesu płatności.

Ułatwienie dzięki linkom do płatności

Metoda ta polega na stworzeniu bezpiecznego linku - hostowanego przez dostawcę płatności - który można wysłać do klientów, aby mogli płacić z dowolnego miejsca i w dowolny sposób. Oznacza to, że można przekształcić każdy kanał w spersonalizowany checkout, nie ma znaczenia czy mówimy o kontach w mediach społecznościowych, komunikatorach czy nawet fakturach.

Ponieważ link jest hostowany przez dostawcę płatności, nie trzeba się martwić o podłączenie go do swojej strony internetowej, aplikacji lub terminali w punktach sprzedaży. Proces ten jest całkowicie odseparowany i może działać niezależnie od innych platform. Dodatkowo, dzięki wbudowanemu 3DS w każdy link, ogranicza się liczbę oszustw.

Marka Brompton chciała zwiększyć poziom konwersji online, zachowując jednocześnie to samo spersonalizowane doświadczenie, które jest oferowane kupującym w sklepach stacjonarnych. Aby to osiągnąć, Adyen stworzył checkout zoptymalizowany pod kątem urządzeń mobilnych. Płatność jest obsługiwana bezpośrednio na stronie Bromptona, co eliminuje przekierowania do zewnętrznego adresu URL.

- Wiemy, że osoby, które testują rowery w sklepie, często dokonują zakupów online. Nasz sklep internetowy jest naszą witryną sklepową, w której rozpoczyna się wiele podróży naszych klientów. Wiedząc o tym, koncentrujemy nasze wysiłki i inwestycje w miejscach, które przyniosą naszym klientom największe korzyści. To ostatecznie pomaga wzmocnić nasze relacje z nimi – komentuje Chris Matthews, Global DTC Channel Director w Brompton.