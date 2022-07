Zrobotyzowane punkty odbioru wyliczyły swój niski ślad węglowy

Obecnie szacuje się, że e-commerce będzie rósł z roku na rok, a do 2025 r. będzie wart 7 385 bilionów dolarów w skali globalnej (źródło: eMarketer).

Według World Economic Forum rosnący popyt na e-commercowych dostawach spowoduje w tym samym czasie o 36% więcej pojazdów dostawczych w centrach miast, wzrost emisji CO2 o 6 milionów ton i o 21% większe zanieczyszczenie powietrza.

Model Delipop – pierwsza na świecie multibrandowa sieć punktów do odbioru zakupów spożywczych, która od zeszłego roku połączyła swoje siły z francuskim Carrefourem i Monoprix wskazuje, że dostawy do punktów zmniejszają ilość emisji gazów cieplarnianych na jedno zamówienie o 77% w porównaniu z dostawą do domu i o 92% w porównaniu z zakupami wykonanymi przez konsumenta w hipermarkecie, z dojazdem własnym samochodem osobowym.

Według raportu efekt hubu, czyli koncentracji zamówień z wielu sieci w jednym punkcie Delipop, jest równoznaczny z dostarczeniem przez 1 kuriera nawet 200-300 zamówień dziennie, w stosunku do średniej ilości 14-25 zamówień dostarczanych przez 1 kuriera w ramach modelu dostawy do domu. Oznacza to 20-krotne zwiększenie wydajności kurierów w dostawach miejskich.

Delipop jest oparty na zrobotyzowanej technologii Arctan, dostarczanej przez polską firmę Retail Robotics.