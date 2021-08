Zrównoważony rozwój coraz ważniejszy w e-commerce

Łukasz Łukasiewicz, operations manager SwipBox Polska

Ograniczenie śladu węglowego działalności logistycznej jest pozytywnym zjawiskiem, które skupia na sobie uwagę branży. Skrócenie tras kurierów, decentralizacja procesów, optymalizacja biznesu czy korzystanie z automatów do odbioru przesyłek przekładają się na obniżenie kosztów ostatniej mili - mówi Łukasz Łukasiewicz, operations manager SwipBox Polska.

Trendy rynkowe są natomiast na bieżąco kształtowane przez potrzeby czy preferencje konsumentów. Zwyczaje zakupowe ulegają zmianom podobnie jak opcje zarządzania przesyłką kurierską.

- Jeszcze niedawno wśród kupujących znajdowały się przede wszystkim osoby młodsze. Pandemia wymusiła jednak na bardziej dojrzałych konsumentach przeniesienie swoich preferencji do Internetu. Mobilne zakupy sprzed monitora komputera lub smartphone’a są również kanałem zarządzania doręczeniem. Na rynku nie brakuje łatwych w obsłudze aplikacji umożliwiających bezpośredni kontakt z kurierem, co stanowi kolejne udogodnienie. Pandemia uprościła wiele procedur oraz przełożyła się na wdrożenie nowych usług. Nikogo nie dziwi już doręczenie przesyłki pod drzwi i bez podpisu. Digitalizacja procesów ostatniej mili kurierskiej jeszcze bardziej usprawniła pracę kurierów. Innym obszarem do zagospodarowania pozostaje zrównoważony rozwój. Odpowiedzialne podejście do biznesu, korzystanie z narzędzi redukujących zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych wpływa korzystnie nie tylko na wizerunek, ale przede wszystkim na środowisko, które dla wszystkich nadal musi mieć kluczowe znaczenie - podsumowuje Łukasz Łukasiewicz.