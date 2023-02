Związki zawodowe w Amazonie rosną w siłę. Co udało się im wywalczyć?

Związkowcy walczą o zmiany w Amazonie

Pracownicy Amazona zapisują się do „Solidarności”, bo zauważają zmiany zachodzące w firmie. Jednym z sukcesów „Solidarności” było doprowadzenie w zeszłym roku do zmian zasad naliczania miesięcznej premii. Zgodnie z nowymi regułami pracownik ma prawo maksymalnie do 15 proc. premii w miesiącu. Jej wysokość została uzależniona m.in. od absencji i zaangażowania w pracę. Premia nie zostanie obniżana za skorzystanie z urlopu na żądanie, czy wyjście w czasie pracy do zakładowego medyka, tak jak to miało miejsce wcześniej. Wcześniej łączna miesięczna premia również mogła wynieść 15 proc., jednak ze względu na niejasne kryteria jej przyznawania, osiągnięcie takiego pułapu było mało realne - podają związkowcy.



W ciągu ostatniego roku związkowcom udało się także wywalczyć m.in. podwyższenie ekwiwalentu za pranie i ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej w pracy. Efektem starań organizacji była również zmiana zasad oceniania pracowników na bardziej obiektywne. Pracownik ma też możliwość pisemnego zgłoszenia uwag do wystawionej mu oceny. Ponadto ocena, na wniosek pracownika, może zostać przeprowadzona w obecności przedstawiciela związku.

Dodatek za pracę w okresie świątecznym

Sukcesem związkowców było także podwyższenie dodatku za pracę w okresie świątecznym oraz zwiększenie dopłaty do okularów. Dzięki staraniom „S”, 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi od pracy. Ponadto zmieniony został regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w efekcie czego wszyscy pracownicy otrzymują wyższe świadczenia.

Związki zawodowe w kolejnych magazynach

W sosnowieckim Amazonie „Solidarność” powstała w 2019 roku i do grudnia zeszłego roku działała jako organizacja podzakładowa. Sytuacja się zmieniła, kiedy organizacja zakładowa „S” została przeniesiona z Wrocławia do Katowic i zarejestrowana w Regionie Śląsko-Dąbrowskim. To oznacza, że teraz zasięgiem swojego działania obejmuje ona także pracowników pozostałych magazynów. Łącznie do związku należy już kilkaset osób, z czego przeszło 300 w Sosnowcu. Pod koniec zeszłego roku „S” powstała w magazynie w Łodzi, w najbliższych miesiącach komisje oddziałowe będą organizowane w Świebodzinie, Poznaniu i Szczecinie.