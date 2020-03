Związkowcy chcą zwiększenia środków bezpieczeństwa w magazynach Amazona

Pracwonicy Amazona chcą, by firma podjęła dodatkowe działania w zw. z epidemią koronawirusa, fot. Shutterstock

Związki zawodowe niepokoją się o bezpieczeństwo zdrowotne kilkunastu tysięcy pracowników magazynów Amazon w Polsce. 23 marca br. obie działające przy Amazon Fulfilment Poland sp. z o.o. organizacje związkowe (OZZ Inicjatywa Pracownicza oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”) wystosowały do pracodawcy pismo z żądaniem natychmiastowego spotkania w celu uzgodnienia zasad związanych ze świadczeniem pracy w tym trudnym okresie.

Organizacje związkowe żądają między innymi:

- Wprowadzenia dodatkowych środków ochronnych w trakcie dojazdu do pracy, w tym zagwarantowania, aby każdy z pracowników miał możliwość siedzieć w autokarze osobno. Pracownik mógłby odmówić wejścia do autobusu, jeśli nie będzie miał możliwości siedzieć samodzielnie. Jeśli w takich okolicznościach nie dojedzie do pracy, należy zakodować tę roboczodniówkę jako pełnopłatny przestój;

- Wprowadzenia takiej organizacji dojazdu, aby kierowcy autokarów wjeżdżali w określonej kolejności, a każdy kolejny autokar podjeżdżałby pod magazyn dopiero w chwili, kiedy osoby z poprzedniego autobusu wejdą na obszar produkcyjny. Identycznie sytuacja miałaby wyglądać z wyjściem z magazynu. Ma to na celu ograniczenie liczby osób przebywających w jednej chwili w szatniach;

- Przeorganizowania stacji roboczych, aby pracownik w trakcie wykonywania swoich obowiązków w każdej chwili nie zbliżał się do innego pracownika na odległość bliższą niż 1,5 metra. W przypadku jeśli odległość nie jest zachowana pracownicy powinni pracować na co drugiej stacji;

Organizacje związkowe podkreślają, że wśród pracowników jest wiele osób w wieku 50+, które są dużo bardziej narażone na negatywne konsekwencje koronawirusa i oczekują, że pracodawca wprowadzi dla tej grupy wiekowej dodatkowe formy ochrony.

Kolejny postulat dotyczy konieczności pilnego przedstawienia procedur postępowania, gdy któryś z pracowników ma objawy zachorowania przypominające zachorowanie na koronawirusa. Pracownicy chcą dostawać na bieżąco od pracodawcy informację na temat występowania ewentualnych przypadków zachorowań.