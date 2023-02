Zwróć to, czego nie potrzebujesz. Apaczka partnerem usługi EKOzwroty od InPost

Apaczka oraz InPost zachęcają do nadawania rzeczom drugiego życia. Dzięki dedykowanej usłudze klienci zyskali możliwość oddania przedmiotów, których już nie potrzebują, ale które w dalszym ciągu są w dobrym stanie i można z nich ponownie skorzystać. Ocena przedmiotów pod względem ich użyteczności odbywa się w wyspecjalizowanych zakładach, które następnie je naprawiają lub odzyskują surowce potrzebne do wytworzenia nowych rzeczy. Część z przekazanych EKOzwrotów, Fundacja Odzyskaj Środowisko przekazuje na cele dobroczynne.

W automatach Paczkomat® InPost można umieścić sprawne i działające przedmioty z kategorii m.in. elektronarzędzia, sprzęty audio, artykuły dziecięce, zabawki elektroniczne, tekstylia i obuwie czy małe AGD. Nie można natomiast przekazywać baterii, źródeł światła czy odpadów chemicznych.

Zrób EKOzwrot i żyj w duchu zero waste

InPost zachęca, aby przez poszczególne etapy nadawania przesyłki w ramach usługi EKOzwroty przejść w sposób przemyślany, począwszy od wybrania ekologicznego opakowania (niepotrzebnego pudełka czy kartonu, nadającego się do upcyklingu), przez odręczne wypisanie kodu nadania na paczce i użycie naturalnych wypełniaczy (np. biodegradowalnych), po pieszą drogę do automatu (przyczyniającą się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla).

Ekologiczna lektura od Apaczka i InPost

W ramach partnerstwa na blogu Apaczka.pl oraz na serwisie dedykowanym akcji EKOzwroty publikowane będą cykliczne artykuły przybliżające tematykę ESG, ekologicznych innowacji w logistyce czy gospodarki neutralnej dla klimatu. Szerzenie wiedzy na temat pro-ekologicznych nawyków jest głównym celem prowadzonej kampanii edukacyjnej.

- Realizacja celów wspierających zrównoważony rozwój zgodny z polityką ESG oraz edukacja pracowników i klientów w zakresie najbardziej ekologicznych form usług kurierskich jest dla Alsendo priorytetem. Tym bardziej cieszy nas, że możemy być partnerem InPost ­– zarówno firmy przyjaznej środowisku, jak również kampanii edukacyjnej mającej na celu podnoszenie ekologicznej świadomości wśród konsumentów, jak i klientów biznesowych - komentuje Aleksandra Zawadzka, CFO, członek zarządu Alsendo.