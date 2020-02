30 nowych restauracji Subway w 2019 r. W tym roku rozwój CSR

Subway w Polsce zakończył ubiegły rok z 30 nowymi restauracjami. Pod szyldem globalnej marki działa już 149 lokali, które kilka miesięcy temu zaprezentowały gościom zupełnie nowe menu. Wśród ponad 20 nowych składników prym wiedzie oferta śniadaniowa, której sprzedaż plasuje się na drugim miejscu w Europie. Do tego, w 2019 roku marka w Polsce powiększyła swój zysk brutto o 11%.





W ubiegłym roku w Polsce pojawiło się 30 nowych restauracji Subway, z czego aż 29 otworzyły współpracujące z siecią od kilku lat stacje LOTOS oraz Amic.

2020 rok będzie dla marki rokiem rozwoju programu CSR. Już wkrótce we wszystkich restauracjach Subway w Polsce (jak i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej) rozpocznie się akcja „Choose to refuse”, w której marka zachęci gości do niekorzystania z plastikowych pokrywek i słomek wydawanych do zimnych napojów. Od 2017 roku Subway szkoli pracowników restauracji, aby rozdawali gościom plastikowe torby tylko na życzenie, dostarcza serwetki wykonane z materiałów z recyklingu oraz miski na sałatki wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

– Jako wiodąca restauracja szybkiej obsługi, zdajemy sobie sprawę, że nasz postęp i sukces wiąże się również z rosnącą odpowiedzialnością. Nadszedł czas, aby odświeżyć nasz program CSR, wyjaśnić, za czym się opowiadamy i bardziej aktywnie rozmawiać o pracy, którą wykonujemy każdego dnia – mówi Justin Goes, dyrektor regionalny marki z europejskiej centrali w Amsterdamie. – Zdajemy sobie sprawę, że musimy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko naturalne i idziemy ramię w ramię z naszymi gośćmi z całej Europy, troszczącymi się o ochronę zasobów podczas codziennych zakupów. Wiemy, że nasi goście chcą, byśmy byli firmą odpowiedzialną, która pomaga im poprawić jakość ich życia w sposób dla nich ważny – dodaje.

W sierpniu ubiegłego roku marka zaprezentowała nowe menu, w którym pojawiło się ponad 20 nowych składników – to pierwsza tak duża zmiana od momentu pojawienia się Subwaya na polskim rynku. Poza nowościami w ofercie, niektóre pozycje z menu zostały zastąpione nowymi, co wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych.

– W nowym menu zabrakło Falafela, co odbiło się szerokim echem wśród zwolenników bezmięsnej kuchni. Nasza odpowiedź brzmiała – cóż, przepraszamy, ale zamiast niego wprowadziliśmy cztery nowe produkty wegańskie. To był mocny argument – mówi Martin Princ, Country director w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Teraz marka stoi przed kolejnym wielkim krokiem, weryfikując popularność poszczególnych pozycji z menu pod kątem popularności wśród klientów. To pierwszy etap przed kolejną ewolucją oferty, zaplanowaną na wczesną wiosnę. Subway, poza twardymi danymi liczbowymi, skorzysta także z opinii swoich franczyzobiorców. – Na podstawie danych jesteśmy w stanie określić udział poszczególnych sandwiczy w ogólnej sprzedaży, jednak zależy nam na poznaniu zdania naszych franczyzobiorców. Każdy z nich może wypowiedzieć się na temat oferty i zasugerować zmiany oraz nowe produkty, które mogłyby wzbogacić nasze menu – podsumowuje Martin Princ.