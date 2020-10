4 proc. Polaków deklaruje się jako wegetarianie

Jak pokazują dane Glovo, startupu oferującego dostawy jedzenia i zakupów do domu, tylko od początku tego roku liczba restauracji wegetariańskich i wegańskich obecnych na platformie zwiększyła się aż 3,5-krotnie. Z kolei liczba dań wegetariańskich zamówionych na Pyszne.pl wzrosła w lipcu 2020 o 55% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

W czołówce dań bezmięsnych, jakie Polacy najchętniej wybierają w swoich zamówieniach, są wszelkiego rodzaju sałaty, ale też burgery i kebaby wegańskie. Tuż poza wege podium znalazły się dania kuchni bliskowschodniej oraz coraz popularniejsze poke bowls.

Wegetarianami jest ok. 4% Polaków. Oznacza to, że ponad 1 mln Polaków w wieku 18-65 lat nie jada mięsa. 7 na 10 wegetarian nie ukończyło 35 roku życia, a 6 na 10 wegetarian to kobiety. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców wegetarianie stanowią 8%. Mięso odstawił więcej niż co dziesiąty mieszkaniec Warszawy i Krakowa, ale na przykład tylko 3% wrocławian.

Przejście na dietę wegetariańską rozważa 9% Polaków – o jeden punkt procentowy więcej niż rok temu. W grupie tej znajduje się dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn, a najsilniej reprezentowaną grupą wiekową są osoby dorosłe poniżej 24 lat.

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Światowe obchody święta wegetarianizmu zostały oficjalnie ustanowione 22 listopada 1977 przez Międzynarodową Unię Wegetariańską.