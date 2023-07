Abonament na dostawy z McDonald’s w Glovo Prime

Aktualnie Glovo Prime dostępne jest w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście, jednak firma cały czas analizuje możliwość rozszerzenia usługi o kolejne miasta. Koszt Glovo Prime to 14,99 zł miesięcznie a darmowa dostawa dotyczy zamówień o minimalnej wartości koszyka 35 zł u większości partnerów, 50 zł w przypadku McDonald’s oraz 70 zł w ramach supermarketów. Sklepy dostępne w ramach Glovo Prime są oznaczone logotypem w aplikacji.

Miesięczny abonament w Glovo Prime

– W Glovo ciągle dodajemy nowe kategorie, żeby nasi użytkownicy mogli zamawiać wszystko, czego potrzebują - od kwiatów po kosmetyki, od sprzętu do wyposażenia wnętrz po pączki, ciastka i kawę. A co najlepsze, dzięki Glovo Prime mogą cieszyć się darmowymi dostawami – mówi Carlos Silvan, General Manager w Glovo Polska. – Teraz rozszerzamy Glovo Prime o dostawy z McDonald’s. Jesteśmy dumni, że robimy to jako pierwsi w Polsce w ramach usług subskrypcyjnych - dodaje.



McDonald’s jest dostępny w aplikacji Glovo od początku jej funkcjonowania na polskim rynku.

W całej Polsce Glovo pobrało już ponad 4 miliony osób. Aplikacja dociera do ponad 50% populacji Polski oraz 80% mieszkańców polskich miast. Jednocześnie, już co czwarta restauracja w Polsce jest dostępna w Glovo.