Amerykańska marka otwiera kolejną restaurację, tym razem w Warszawie

Popeyes - klimat Nowego Orleanu ze smakami Luizjany

Klimat Nowego Orleanu wraz ze Luizjany - na to czekała Warszawa. Już nie trzeba będzie jechać do Wrocławia czy Szczecina, żeby spróbować kurczaka marynowanego przez 12 godzin, chrupiącej panierki, dodatków i wyrazistych przypraw. Te smaki polubiły miliony konsumentów na całym świecie. Poza jedzeniem, Popeyes to także niesamowita atmosfera przenosząca gości do miasta muzyki i dobrego jedzenia.

- Warszawska scena kulinarna jest jedną z najbogatszych i najciekawszych w Polsce. Tak urozmaiconej oferty nie ma żadne inne miasto w kraju. Nie może w niej zatem zabraknąć słynnych smaków Luizjany i tak kultowej marki jaką jest Popeyes - mówi Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Popeyes. Bardzo cieszę się, że Warszawiacy będą mieli okazję spróbować wyrazistej kuchni Popeyes. Mam nadzieję, że pokochają ją, jak miliony ludzi na całym świecie - dodaje.

Jakie są smaki Luizjany przekonali się już we Wrocławiu i Szczecinie. Tam restauracje już działają a kolejki po kultowe dania nie słabną. Co więcej Wrocławianie już na 14 godzin przed otwarciem restauracji czekali na swoje pierwsze Chicken Sandwich, a w Szczecinie kolejka ustawiła się na ponad dobę wcześniej. Teraz kolej na mieszkańców Warszawy i okolic, bo Popeyes nie zwalnia tempa i realizuje swój plan rozwoju na polskim rynku.

Popeyes w centrum handlowym Złote Tarasy

- Złote Tarasy to unikalne centrum handlowe zlokalizowane w samym sercu stolicy, które od początku swojej działalności skupia się na rozbudowaniu portfolio najemców – mówi Maciej Sanetra, dyrektor CH Złote Tarasy, Cushman & Wakefield. Tym bardziej cieszy nas, że kultowy Popeyes wybrał Złote Tarasy na pierwszą w Warszawie lokalizację swojej restauracji, która uzupełni szeroki już gastronomiczny tenant mix – zaznacza.

Popeyes powstał w 1972 roku w Nowym Orleanie w Luizjanie. Marka szybko podbiła serca gości w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, stając się jedną z największych sieci restauracji szybkiej obsługi. Obecnie posiada ponad 4200 restauracji w ponad 30 krajach na różnych kontynentach, a jej specjalnością niezmiennie są aromatyczne, autentyczne smaki dziedzictwa Luizjany.

Ta i kolejne nowo powstające restauracje Popeyes stworzą w Warszawie dziesiątki miejsc pracy i możliwości rozwoju kariery zawodowej w tworzącym się zespole ambitnych, zaangażowanych i wspierających się osób. Popeyes wciąż prowadzi rekrutację na różne stanowiska, a aktualne oferty pracy są dostępne na stronie internetowej.