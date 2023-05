AmRest osiąga rekordowe wyniki nawet w Chinach

AmRest uzyskał najwyższe w historii skonsolidowane przychody za pierwszy kwartał na poziomie 621,2 mln euro.

Najwyższa w historii EBITDA za pierwszy kwartał roku ukształtowała się na poziomie na poziomie 79.8 mln euro.

Grupa otworzyła 17 nowych restauracji w I kw. 2023 r., co daje obecnie 2346 restauracji w portfolio.

Wysoka sprzedaż w pierwszym kwartale 2023 roku przełożyła się na zysk netto w wysokości 3,1 mln euro. Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1,7 mln euro.

EBITDA Grupy wyniosła 79,8 mln euro w I kw. 2023 r. i była o 6% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. To nowy rekord za pierwszy kwartał w historii Grupy. Z kolei wynik EBIT wzrósł o 22,1% rok do roku sięgając 17 mln euro i generując marżę EBIT na poziomie 2,7%.

Dług netto spółki wyniósł 437,3 mln euro, a jej pozycja gotówkowa, licząc wzrost o 19,1 mln euro w kwartale, ukształtowała się na poziomie 248,7 mln euro.

Na uwagę zasługuje również poziom wygenerowanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 82,2 mln euro, w porównaniu do 53,3 mln euro w pierwszym kwartale 2022 roku. Ponadto, spółce udzielono nowych pożyczek na łączną kwotę 56,5 mln euro, z czego 30 mln euro w ciągu pierwszego kwartału, a 26,5 mln euro w kwietniu 2023 roku.

Najlepsza Europa Środkowo-Wschodnia

Wszystkie główne regiony, w których AmRest prowadzi swoją działalność, kontynuowały trend wzrostowy. Najlepszym wynikiem wyróżniła się Europa Środkowo-Wschodnia, gdzie zanotowano przychody w wysokości 304,1 mln euro w pierwszym kwartale 2023 roku, co stanowi 49% sprzedaży całej Grupy i wzrost o 24,6% rok do roku.

EBITDA wyniosła 47,8 mln euro, o 1,5 mln euro więcej niż w porównywalnym okresie 2022 roku, z marżą EBITDA na poziomie 15,7%. W przypadku Europy Zachodniej, przychody za pierwszy kwartał 2023 roku sięgnęły 212,6 mln euro – to o 13,9% więcej niż w roku poprzednim. Wynik EBITDA wyniósł 23,8 mln euro, wzrost o 4,8% wobec porównywalnego okresu za 2022 rok.

Silne ożywienie aktywności Chinach

W Chinach, po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią Covid-19, restauracje należące do grupy odnotowały silne ożywienie aktywności. Przychody za pierwszy kwartał w regionie ukształtowały się na poziomie 24,9 mln euro i były wyższe o 15,5% w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku. EBITDA wyniosła 5,6 mln euro z marżą na poziomie 22,6% i wzrostem o 31,4% rok do roku.

- Wyniki, które osiągnęliśmy w pierwszym kwartale 2023 roku jeszcze bardziej świadczą o postępie, jakiego dokonaliśmy w sferze technologii oraz digitalizacji biznesu, a także prezentują istotę inwestycji w nowe kompetencje. Po raz pierwszy sprzedaż generowana za pośrednictwem kanałów cyfrowych była wyższa niż ta, pochodząca z innych punktów sprzedaży. W tym okresie kontynuowaliśmy również nasz rozwój organiczny, dodając do portfolio Spółki 17 nowych restauracji zgodnie z naszą strategią budowania biznesu w sposób zyskowny i zrównoważony – komentuje Eduardo Zamarripa, dyrektor finansowy AmRest Holdings SE.

AmRest to spółka zajmująca się zarządzaniem siecią lokali franczyzowych takich marek, jak KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks. Grupa prowadzi także sieci restauracji własnych pod markami La Tagliatella, Blue Frog i Sushi Shop. Zatrudnia ponad 50 tys. osób w 23 krajach na całym świecie.