Aplikacja Too Good To Go dostępna dla mieszkańców Radomia

Wśród miejsc, które dołączyły do walki z marnowaniem jedzenia, znalazły się: Restauracja Teatralna, Otwarta Wine Cafe, Slice Shop - pizza na kawałki, Kavvka Coffee, Dobry Sklep - żywność ekologiczna, Czas na chleb, La Melisa Cafe and Restaurant, e-superfood.pl, Bonito Sushi & Asian Food, Gingers American Tex-Mex Restaurant, Naleśnikarnia Ancymonek, Karo Premium Jar Catering, BEEF Steakhouse Radom, Shari Sushi Radom.



Z Too Good To Go można również korzystać w Opolu, Toruniu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Wrocławiu, Łodzi, Trójmieście, Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Lublinie, Poznaniu, Olsztynie i Elblągu, Białymstoku oraz Częstochowie.