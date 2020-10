Aplikacja Too Good To Go dostępna w Katowicach

Mieszkańcy Katowic mogą oficjalnie włączyć się do walki z marnowaniem jedzenia dzięki Too Good To Go. W aplikacji dostępne są paczki-niespodzianki z katowickich restauracji, kawiarni, sklepów i cukierni, którym pod koniec dnia zostaje niesprzedane jedzenie.

Wśród 95 miejsc, które dołączyły do rewolucji z Too Good To Go, znalazły się: moodro city, Wolny Chleb, Czylli co Bistro, 3 Siostry Bajgiel i Kawa, Kawosz Cafe, Czekoladziarnia, Kolorowo Bistro, Boulangerie, Kawiarnia Co Bądź, Bistro Pizza Bzik, Piekarnia Cukiernia Jedynka, oraz sieci: bp, Starbucks, Pizza Hut, North Fish, Green Caffe Nero czy Olimp.



Aplikacja Too Good To Go to narzędzie dla każdego posiadacza smartfona łączące mieszkańców miasta i okolic z ulubionymi lokalami, które na koniec dnia przygotują pyszną paczkę-niespodziankę ze świeżą, niesprzedaną danego dnia żywnością. Katowice, tuż po Wrocławiu, Łodzi, Trójmieście, Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu są kolejnym punktem na mapie Polski, który dołącza do ruchu walki z marnowaniem jedzenia.