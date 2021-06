Aplikacja Too Good To Go dostępna w sieciach handlowych i gastronomicznych Białegostoku

Do akcji Too Good To Go przyłączyło się 906 368 użytkowników w 19 miastach Polski. Fot. materiały prasowe

W regionie podlaskim startuje aplikacja Too Good To Go. Wśród miejsc, które dołączyły do tej akcji w Białymstoku, znalazło się ponad 20 marek, w tym sieci Carrefour, Grycan, Costa Coffee, North Fish i BP.

Ponadto, aplikacja jest dostępna w lokalach: Baristacja-Kawiarnio Piekarnia, Słodkie pasje Agi, Mama Thai Bistro, Miejski Młyn, Ciastki Patki Cukiernia Rzemieślnicza, Maison du Cafe, Viking Point, Fit Cake, Spółdzielnia Bar&Kafe, Kawiarnia Akcent, Zdrowy Smak, Czysta Micha, Duet - domowo i zdrowo, White Bear Coffee Żelazna, White Bear Coffee Sienkiewicza, Pizzeria da Augustino, Gram Off On, Pizza Majstry.

Too Good To Go to narzędzie dla każdego posiadacza smartfona łączące mieszkańców miasta i okolic z ulubionymi lokalami, które na koniec dnia przygotują paczkę-niespodziankę ze świeżą, niesprzedaną danego dnia żywnością. Białystok to już kolejne miasto na mapie Polski, gdzie można uratować posiłki. Z Too Good To Go można również korzystać w Opolu, Olsztynie, Elblągu, Toruniu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku – Białej, Wrocławiu, Łodzi, Trójmieście, Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Częstochowie i Poznaniu.

Too Good To Go działa w Polsce od 2019 roku, w tym czasie do walki marnowaniem żywności przyłączyło się 906 368 użytkowników w 19 miastach Polski, a kolejne miasta dołączą najbliższych tygodniach. W tym czasie Pogromcy Marnowania Jedzenia, jak mówią o sobie użytkownicy, przechwycili już 1 200 000 paczek-niespodzianek, nie marnując tym samym 3 000 000 kg CO2e To tyle, ile wyemitowałby samolot lecący z Warszawy do Tokio 2183 razy.