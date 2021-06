Badanie: Co trzeci Polak aktywny zawodowo interesował się dietą pudełkową

31% respondentów posiada doświadczenia w korzystaniu z diet pudełkowych lub chce skorzystać z takiej diety w przyszłości. Fot. Shutterstock

- wynika z badania ABR SESTA i Fitness Catering.

Większość badanych w jakimś stopniu przyrządza posiłki samodzielnie w domu, jednak co trzeci przyznaje, że zamawia jedzenie do domu, a co piąty – że do biura.

37% aktywnych zawodowo Polaków stosuje jakąś dietę, najczęściej lekkostrawną. Aż 62% badanych dba o odpowiednie nawodnienie organizmu, a połowa interesuje się dietami i zdrowym odżywianiem (51%) oraz stara się kupować tylko zdrowe produkty spożywcze (50%) – tak wynika z badania ABR SESTA i Fitness Catering.

Samodzielne przygotowywanie posiłków, jedzenie kilku porcji warzyw i owoców dziennie oraz ograniczanie spożycia słodkich i gazowanych napojów – to zdaniem Polaków podstawa zdrowego odżywiania.

Mimo, że zdecydowana większość badanych w jakimś stopniu przyrządza posiłki samodzielnie w domu, to jednak co trzeci przyznaje, że zamawia jedzenie do domu, a co piąty – że do biura. Widoczne są tutaj różnice między kobietami a mężczyznami. Kobiety częściej niż mężczyźni przygotowują posiłki samodzielnie w domu (90% versus 79%), częściej też kupują coś gotowego w drodze, np. kanapkę czy sałatkę (34% versus 21%). Mężczyźni z kolei częściej przyrządzają posiłki wspólnie z innym domownikiem (29% versus 23%), dwukrotnie częściej też przyznają, że inny domownik dla nich gotuje (29% versus 15%). Kobiety natomiast dwukrotnie częściej korzystają z diet pudełkowych (11% versus 8%).

Co trzeci respondent przyznaje, że interesował się dietami pudełkowymi, ale z nich nie skorzystał. Nieco ponad jedna czwarta badanych zna diety pudełkowe tylko ze słyszenia. 31% respondentów posiada doświadczenia w korzystaniu z diet pudełkowych lub chce skorzystać z takiej diety w przyszłości. Polacy pytani o najważniejsze, ich zdaniem, zalety diety pudełkowej na pierwszym miejscu wymienili oszczędność czasu, na drugim zaś różnorodność posiłków oraz wygodę.

Badanie zostało zrealizowane przez ABR SESTA techniką CAWI (ankiety online) na próbie N=800 aktywnych zawodowo Polaków mieszkających w miastach i wsiach zlokalizowanych w odległości do 20 km od dużego miast, co pozwala na wnioskowanie przy poziomie ufności 0,95 i błędzie maksymalnym 3%.