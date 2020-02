Beyond Meat na dobre zagości w Pizza Hut

Pizza też może odpowiadać na trendy, fot. materiały prasowe

We wszystkich restauracjach Pizza Hut z obsługą kelnerską pojawiła się nowa pizza - MEATamorfoza. Jej głównym składnikiem jest roślina alternatywa mięsa od Beyond Meat.

Pizza Hut postanowiła wprowadzić do swojej oferty zamiennik mięsa, który, pomimo całkowicie roślinnego składu, wyglądem, konsystencją i przede wszystkim smakiem nie różni się od mięsnych propozycji.

- Mamy świadomość, że ograniczenie spożycia mięsa w codziennej diecie, to trend, który z miesiąca na miesiąc zyskuje na sile. MEATamorfoza to najlepszy dowód na to, że nawet tak popularne danie jak pizza może z powodzeniem odpowiadać na tendencje rynku gastronomicznego. Chcąc wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych gości, musimy wprowadzać do naszych restauracji innowacyjne produkty, a takim niewątpliwie jest Beyond Meat - mówi Tomasz Kwieciński, Digital Communication Manager Pizza Hut.

MEATamorfoza, czyli połączenie Beyond Meat z sosem pomidorowym, mozzarellą, papryką, pieczarkami i czerwoną cebulką swój oficjalny debiut ma już za sobą. Pod koniec minionego roku pizza dostępna była we wszystkich restauracjach Pizza Hut z obsługą kelnerską w Warszawie. Po udanym teście w stolicy, zdecydowano się na wprowadzenie wegetariańskiej nowości do menu w całej Polsce.