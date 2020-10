Bez pomocy finansowej, przy długo trwających restrykcjach wiele lokali gastronomicznych nie przetrwa

Według danych międzynarodowej wywiadowni Dun&Bradstreet, w 2019 r. Polsce działało około 70 tys. placówek gastronomicznych stałych i sezonowych. 40 proc. z nich to punkty gastronomiczne. Kolejne 28 proc. – restauracje i 32 proc. bary. Wedle szacunków polski rynek HoReCa (Hotele, Restauracje i Catering) w ubiegłym roku wart był blisko 33 mld złotych. W 2020 roku przewidywano wzrost wartości o blisko 5 proc. do poziomu 34,6 mld złotych. Dzisiaj już wiemy, że te optymistyczne prognozy nie mają szans się spełnić. Na taki stan rzeczy wpływ miał lockdown jak później liczne obostrzenia.

Od 10 października cała Polska znalazła się w żółtej strefie, co wiąże się z nowymi obostrzeniami, także dla lokali gastronomicznych. Obecnie w lokalu gastronomicznym może przebywać jedna osoba na cztery metry kwadratowe, klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, przy których będą jeść i pić; usta i nos musi zakrywać również obsługa.

Zdaniem przedstawicieli branży, nowo wprowadzone obostrzenia nie pozwolą wyjść lokalom gastronomicznym z zapaści. Szczególnie, że wielu z Polaków w ogóle rezygnuje z wyjścia do restauracji. Nowe zasady przyjmowania gości, zmuszają restauratorów do przeorganizowania pracy. Zmusza do rezygnacji z barów samoobsługowych, bufetów czy samodzielnych dozowników do nalewania napojów.

Przeczytaj także: KFC i Cheesecake Corner w CH Auchan Piaseczno

- Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wyjście do restauracji nie będzie takie, jakie znamy choćby z ostatniego czasu. Rządowe regulacje wymagają zachowania odpowiednich odstępów między gośćmi. Przypisane 4 metry kwadratowe jednej osobie wymuszają reorganizację sali, co przy małym lokalu, z ograniczoną przestrzenią stanowi poważną przeszkodę lub wręcz nie pozwala prowadzić działalności. W wielu przypadkach wyłączona powierzchnia lokalu sięga nawet do 70 proc. Do tego należy dodać krótsze godziny otwarcia lokalu. Wedle założeń bary, kluby i restauracje muszą zostać zamknięte przed 22.00. Praca z domu i zamknięcie wielu kompleksów biurowych właściwie sparaliżowało branże cateringu i restauracji biurowych. Nie pomaga jesienna aura. Chłód, deszcz i wiatr. Na dodatek kończy się pora zezwoleń na otwarcie ogródków gastronomicznych i zewnętrznych barów, co skutecznie w sezonie letnim zwiększało ilość stolików – wymieniają przedstawiciele Dun&Bradstreet.

- Dlatego też w kolejnych miesiącach należy spodziewać się czasowych zamknięć lokali lub zawieszonych działalności - dodają.

Przeczytaj także: Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki szykują wspólny biznes

Zgromadzone oszczędności pozwalały restauratorom przetrwać trudny czas. Od stycznia do końca września br. zawieszono nieco ponad 4,6 tys. przedsiębiorstw wobec 5 tys. rok wcześniej wynika z danych Bisnode Polska. Przedsiębiorcy wykorzystali już jednak pomoc rządową z przypisanych tarcz antykryzysowych. Oznacza to, że dzisiaj kasa świeci pustkami.