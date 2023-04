Bobby Burger: Dark kitchens receptą na inflację

Bobby Burger i dark kitchens

W ofercie sieci znajdą się dwie marki wegańskie oraz trzy marki kuchni: amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej. Koncepty będą sprzedawane w pakietach i funkcjonować w 100% na rynku delivery. Oznacza to znacznie mniejsze wymagania lokalowe – Bobby Burger szacuje, że do otwarcia własnej kuchni wystarczy powierzchnia od 25 do 35 mkw.

Z tego rozwiązania skorzystają także restauratorzy nie związani dotąd z siecią, którzy chcą poszerzyć zakres swojej działalności i mają ku temu odpowiednie zaplecze.

– Dark kitchens to nasza odpowiedź na potrzeby dzisiejszego rynku, mocno nadwyrężonego pandemią, inflacją i trudnościami na rynku pracowniczym. Z jednej strony koncepty wesprą nasze burgerownie, zapewniając im dodatkowe obroty z dowozów, z drugiej mogą stanowić samodzielny biznes – mówi Hubert Kacprzak, manager do spraw operacyjnych i sprzedaży Bobby Burger.

Dark kitchens sposobem na inflację

Główne zalety tego rozwiązania? Bobby Burger wskazuje na niższe opłaty stałe związane z wynajmem lokalu, brak sali konsumpcyjnej, a co za tym idzie, konieczności przeprowadzania kosztownej aranżacji czy mniejsza liczba pracowników.

– Proponowane przez nas formaty gastronomiczne sprawdzą się w dużych i średniej wielkości miastach, w których sektor dowozów jest mocno rozwinięty. Naszych partnerów wyposażać będziemy w pełną wiedzę dotyczącą kuchni i serwowanych potraw oraz strategię promocyjną i marketingową. Podobnie jak w przypadku Bobby Burger część składników przygotowana będzie w naszej warszawskiej kuchni centralnej, co pozwoli utrzymać wysoką jakość. Do tego szkolenia i wsparcie sieci na każdym etapie inwestycji – przekonuje Hubert Kacprzak.

Nowe marki sieci Bobby Burger zadebiutują jeszcze wiosną tego roku.