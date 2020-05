Bobby Burger wprowadza w Warszawie usługę drive thru

Sieć Bobby Burger wprowadza nowe udogodnienie dla klientów, fot. mat. pras.

Największa polska sieć burgerowni szybko zareagowała na nową rzeczywistość spowodowaną pandemią koronawirusa. W pierwszej kolejności skupiła się na zamówieniach przez internet, odbiorze osobistym i ofercie dowozów. Część lokali Bobby Burger została zamknięta a sprzedaż online z tych punktów przeniesiona do innych lokalizacji, by w ten sposób realizować zamówienia ze wszystkich części danego miasta. Teraz sieć wprowadza nowe udogodnienie dla klientów – usługę drive thru.

Klient może złożyć zamówienie w wygodny dla siebie sposób: telefonicznie, za pomocą aplikacji mobilnej lub strony www Bobby Burger. W komentarzu lub podczas rozmowy powinien zaznaczyć, że interesuje go opcja drive thru. W celu szybkiej identyfikacji wymagane jest także podanie modelu, koloru i numeru rejestracyjnego samochodu. Chwilę przed przyjazdem na miejsce poinformujmy obsługę lokalu o tym fakcie, najlepiej telefonicznie lub na Messengerze. Po zatrzymaniu się pod konkretną burgerownią wystarczy, że użyjemy dwa razy klaksonu lub zadzwonimy do obsługi a ona przyniesie nam jedzenie bezpośrednio do samochodu. W tym momencie osoby, które nie zapłaciły za zamówienie przez internet, będą mogły zrobić to za pomocą mobilnych terminali.

Bobby Burger to największa polska sieć burgerowni, która liczy 45 lokali znajdujących się w dużych miastach Polski. Obecnie ponad 30 z nich realizuje zamówienia z odbiorem osobistym w lokalu lub dowozem do wskazanego miejsca. Usłuai drive thru pilotażowo ruszyła w wybranych lokalach Bobby Burger w Warszawie: Woronicza, Żurawia, Kasprzaka, Solidarności, Plac Zbawiciela i Saska.