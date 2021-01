Body Chief i firma bp rozpoczynają pilotażową współpracę

Obecnie usługa Body Chief obejmuje trzy lokalizacje stacji bp w Warszawie. Fot. materiały prasowe

Body Chief, jako pierwszy catering dietetyczny w Polsce wprowadza możliwość odbioru diet na stacjach paliw bp w Warszawie. To kolejny projekt bp w Polsce, obecnie na stacjach paliw tej marki trwa pilotaż formatu sklepów convenience pod szyldem Easy Auchan.

Nowa opcja jest odpowiedzią na potrzeby Klientów w zakresie rozszerzania form dostawy cateringu dietetycznego. Wpisuje się ona również w koncept convenience tworzony na stacjach bp, uwzględniający wygodę, oszczędność czasu oraz jakościową ofertę.

Rozwiązanie stworzone przez Body Chief i bp to nowość dla branży cateringu dietetycznego. Możliwość odbioru diet na stacjach paliw uzupełni także nowy koncept nowoczesnych stacji bp - centrów obsługi klienta, tworzony wspólnie przez bp oraz Auchan.

- Analizując zachowania konsumenckie widzimy potrzebę klientów do załatwiania kilku spraw jednocześnie, stąd nasza współpraca z bp, gdzie przy okazji tankowania auta można zrobić podstawowe zakupy czy odebrać dietę. Wpisuje się to również w trend eco, który w ostatnim roku dla wielu Klientów był kluczowy w codziennych wyborach zakupowych – wyjaśnia Marcin Mazurek, Prezes Body Chief Sp. z o. o. –. Wciąż naszą główną formą dostawy diet jest ta do domu lub firmy, ale nowa opcja daje większą elastyczność i możliwość wyboru. Jest to atrakcyjne udogodnienie m.in. dla osób, które każdego dnia samodzielnie chcą decydować np. o tym kiedy odbiorą dietę, a w przypadku stacji paliw mogą to zrobić w wybranym przez siebie momencie. Z takiego rozwiązania mogą również skorzystać osoby, które mieszkają poza obszarem standardowych dostaw – dodaje.

Obecnie usługa obejmuje trzy lokalizacje w Warszawie: ul. Aleje Jerozolimskie 144C, ul. Patriotów 317 oraz ul. Trakt Brzeski 50. Po przeprowadzeniu pilotażowych dostaw podjęta zostanie decyzja o dalszej współpracy.

Przeczytaj także: W tym roku powstanie kilka sklepów Easy Auchan na stacjach bp

Body Chief to lider branży cateringu dietetycznego w Polsce. W ofercie firmy znajduje się 15 rodzajów diet dostępnych w różnych wariantach kalorycznych. Nad jakością i smakiem posiłków czuwa Magda Gessler, ambasador marki. Body Chief realizuje dostawy do ponad 900 miejscowości w całym kraju, a także posiada 2 partnerów franczyzowych w Londynie oraz Berlinie.