Body Chief z autorską kuchnią pod Poznaniem (zdjęcia)

Budynek biura Body Chief jest otoczony z każdej strony leśną przestrzenią, a jego przeszklenia dostarczają naturalny, uspakajający krajobraz drzew. Od frontowej strony natomiast został posadzony różany ogród, niczym jak te przed rodzinnymi nieruchomościami. Przy tym obiekt jest zlokalizowany tuż przy trasie szybkiego ruchu oraz obwodnicy i lotniska, co umożliwia szybkie, bezproblemowe dotarcie do niego przez pracowników czy gości.

Za projekt koncepcyjny i wykonawczy wnętrza odpowiada krakowska pracownia architektoniczna, słynąca z przygotowywania niebanalnych projektów dla przestrzeni komercyjnych, Make It Yours.

- Podczas realizacji inwestycji zdecydowano się na otwartą przestrzeń łączącą strefę funkcjonalną z przestrzenią chilloutu. Tak, aby cały zespół mógł wspólnie spędzać czas. Funkcjonuje tam też sektor pracy twórczej ze stołami konferencyjnymi. Komfort dźwiękowy zapewniany jest przez loftowe przeszkolenia, akustyczne wykładziny i meble. W strefie relaksu znajduje się coffee point i huśtawka, a do dyspozycji pracowników przygotowano również siłownię - mówi Marcin Mazurek.

Ponadto w siedzibie Body Chief na co dzień gra spokojna, relaksująca muzyka, a na ekranach wyświetlane są różnego rodzaju kreatywne wizualizacje. Na podłogach znajdują się przyjemne w dotyku dywany. Całość przestrzeni została otoczona zielenią, m.in. rajskimi jabłkami i lawendą, co upiększa i ożywia przestrzeń, a także poprawia nastrój. Tak wykonana aranżacja pozwoliła zachować właściwą dynamikę wnętrza oraz podkreślić jego domowy charakter.

Projekt łączy klasyczny design z industrialnymi akcentami i funkcjonalnym wystrojem. Przewodnie materiały to naturalne drewno, miedź (nawiązanie do koloru sprzętów gastronomicznych) i ceramika oraz delikatnie jasne tkaniny. Wnętrza stylem i jakością materiałów są nawiązaniem do filozofii firmy, w której owa jakość składników i procesu produkcyjnego stawiana jest na pierwszym miejscu.

Wspólne gotowanie w autorskiej kuchni

W budynku powstała również autorska kuchnia przeznaczona na warsztaty kulinarne. Choć nie tylko. To kreatywna przestrzeń dla wszystkich pracowników, z której mogą dowolnie korzystać, szkoląc swoje umiejętności kulinarne, czy wspólnie dla siebie przygotowując potrawy.

- Autorska kuchnia czy też szkoła gotowania to nasz sposób na budowanie społeczności. Cenimy relacje, lubimy spędzać razem czas. Daliśmy sobie wspólną przestrzeń, w której możemy dla siebie wzajemnie gotować, rozmawiać, a przy tym dobrze się bawić - wskazuje Marcin Mazurek.

Pracownicy produkcji mają natomiast do dyspozycji dedykowaną stołówkę przypominającą tą domową z tarasem wychodzącym na las.

Pięć milionów złotych na technologię

Siedziba Body Chief dysponuje też szeregiem rozwiązań technologicznych i w zakresie automatyzacji, które wpływają na poprawę wydajności pracy oraz podwyższają jakość przygotowywanych dań. Jak podaje Marcin Mazurek, wraz z wyposażeniem kuchni łącznie kosztowały one firmę ponad 5 mln zł. Zaznacza przy tym, że w firmie pracują przede wszystkim ludzie i to ich rola jest kluczowa, a technologia wspiera jedynie ich pracę, nigdy odwrotnie. Produkcja zatem nie tworzy mechanicznie jedzenia. Jest ono przygotowywane przez człowieka, a wszystko po to, aby zachować właściwy smak.

- Wśród nowoczesnych maszyn są wyspecjalizowane chłodnie i mroźnie dla utrzymania świeżości produktów od momentu ich przyjęcia aż do wydania klientowi czy też urządzenia do automatycznego wytwarzania koktajli. Oraz specjalnie zaprojektowane dla nas zmywarki tunelowe służące do mycia i dezynfekcji wielkogabarytowych sprzętów, co pozwoliło nam znacząco podwyższyć standardy pracy. Posiadamy również własną pralnię, która istotnie optymalizuje koszty - komentuje Marcin Mazurek. - Sala produkcyjna natomiast została zaplanowana w całości przez naszego dyrektora operacyjnego Wojciecha Bławata, który wyróżnia się znajomością naszych produktów, a w firmie pracuje od początku jej istnienia. Zaprojektował ją w sposób, który zapewnia ergonomię pracy, optymalizując trasę produktu. Co przekłada się również na wysoki poziom motywacji i wydajności pracowników - dodaje.

Wojciech Bławat, dyrektor operacyjny w Body Chief zwraca również uwagę na kwestie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i klientów, które firma traktuje priorytetowo.

- Od początku funkcjonowania opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które pozwalają nam zachować najwyższą czystość i higienę pracy, które cały czas udoskonalamy. Myślę, że to istotne, aby zwrócić uwagę, iż samodzielnie dokonujemy również mikrobiologicznego badania środowiska pracy. Pobierane są wymazy m.in. ze sprzętów, mebli oraz rąk. Badamy powietrze po to, aby jeszcze bardziej podnosić jakość sanitarną. Dodatkowo na bieżąco weryfikujemy skuteczność przyjętych procedur sanitarnych - wyjaśnia.

W duchu EKO

Body Chief posiada osobną chłodnię do przechowywania sortowanych odpadów, a do tego maksymalizuje odzysk opakowań.

- W naszej skali produkcji jest to nie lada wyzwanie. Przykładowo, pojemniki do sortowanych puszek, papieru czy odpadów spożywczych są wielkości kontenera morskiego. Mamy również specjalne zgniatarki do kartonów i puszek po to, aby optymalizować przestrzeń i wydawanie do recyklingu, a nasze kontenery do odpadów spożywczych są wyspecjalizowaną prasą z odprowadzeniem ścieków i z zastosowaniem separatorów nieczystości, aby mieć pewność neutralnego wpływu na środowisko - komentuje Marcin Mazurek.

Ponadto firma odzyskuje energię z agregatów chłodniczych i wykorzystuje ją do podgrzewania ciepłej wody w obiekcie. Dysponuje również zbiornikami na opady deszczowe, które później służą do podlewania zieleni i utrzymywania terenów zewnętrznych.

Cały obiekt został wpięty w system automatycznego sterowania w technologii KNX (inteligentna instalacja elektryczna, która jest alternatywą dla tradycyjnych i umożliwia zintegrowanie różnych funkcji w jeden system), aby dodatkowo optymalizować zużycie energii czy gazu. Planowane jest też w najbliższym czasie dokończenie projektu budowy farmy fotowoltaicznej na dachu obiektu.

- Nowa siedziba to sukces i efekt pracy każdego z nas. Obiekt powstał ze wspólnie zgromadzonych środków własnych. Cieszę się, że stworzyliśmy razem te miejsce i teraz możemy w nim spędzać komfortowo czas. Stanowimy zgrany zespół, zbudowany na wzajemnym zaufaniu, które jest jednym z największych życiowych kapitałów. Nie zwalniamy tempa, mamy mnóstwo energii i już planujemy kolejne działania - konkluduje Marcin Mazurek.