Bolt Food dostarczy wybrane produkty ze stacji Circle K

Bolt Food i Circle K od teraz będą dostarczać Hot Dogi, kawę oraz wiele innych produktów. Współpraca sieci stacji paliw i platformy transportowej obejmie dostarczanie zakupów spożywczych, jak i ciepłych posiłków z 17 warszawskich stacji Circle K.

Możliwość zamawiania zakupów przez aplikację Bolt Food obejmuje obecnie 30 produktów spożywczych, w tym napoje, słodycze oraz produkty higieniczne, jak i 25 ciepłych przekąsek z oferty Circle K, takich jak Hot Dogi, hamburgery, zapiekanki czy panini, w takich samych cenach, jak na stacjach. Wraz z rozwojem współpracy zakres produktów, w tym podstawowych artykułów spożywczych, będzie rozwijany, zgodnie z potrzebami klientów. Aplikacja pozwala na jednorazowe zamówienie nawet 41 produktów, dzięki czemu możliwe jest zrealizowanie codziennych zakupów dostarczanych bezpośrednio do domu. Dostawy są realizowane w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia, codziennie od godziny 10:00 do 23:00.

- Do Bolt Food dołączają kolejne restauracje, ale właśnie dzięki współpracy z takimi partnerami, jak Circle K możemy zrobić kolejny krok ku zaspokajaniu potrzeb użytkowników naszej aplikacji - mówi Michał Dubisz, manager operacyjny w Bolt Food.

- Współpraca z Bolt Food, to kolejna inicjatywa Circle K, po Click&Collect, która ma na celu sprawić, by codzienność naszych klientów była odrobinę łatwiejsza każdego dnia. Proponując klientom możliwość zrealizowania zakupów online, chcemy zapewnić im prosty dostęp do naszych świeżych i pysznych dań, szerokiego wyboru kaw i oferty sklepów – napojów, słodyczy, a z czasem także do podstawowych artykułów spożywczych. Planujemy dalszy rozwój naszej współpracy z Bolt, aby nasi klienci w kolejnych lokalizacjach mogli korzystać z usługi zamówienia zakupów Circle K z dostawą w wybrane miejsce – mówi Renata Timoščik, director market development w Circle K Polska.