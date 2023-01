Burger Drwala z plackiem ziemniaczanym w McDonald’s. Od kiedy jest w ofercie?

Oferta Burgerów Drwala poszerza się o noworoczną niespodziankę. Od 18 stycznia w restauracjach McDonald’s w Polsce można znaleźć nowy wariant zimowego klasyka z plackiem ziemniaczanym.

Burger Drwala z plackiem ziemniaczanym

Jak nowy wariant opisuje McDonald's? "Wyśmienity kotlet wołowy, plaster panierowanego sera i chrupiący bekon. Do tego idealnie dobrane dodatki: świeża sałata, aromatyczna prażona cebulka, sos z przyprawami i on – świeży, chrupiący, gorący placek ziemniaczany, który roztopi serca wszystkich fanów Burgera Drwala. A to wszystko w puszystej bułce z serowo-bekonową posypką. Zimo trwaj".

Burger Drwala z plackiem ziemniaczanym

517 restauracji McDonald's w Polsce

Obecnie w Polsce działa 517 restauracji McDonald's, które zatrudniają ponad 31 000 osób. Ponad 90% z nich to obiekty prowadzone przez 88 przedsiębiorców w oparciu o umowę franczyzy z McDonald’s.