Burger Frisco MAX Premium Burgers w nowej odsłonie  

To jednak nie wszystko, bo burger Frisco po raz pierwszy jest dostępny aż w pięciu różnych odsłonach – poza podwójną wołowiną, z kurczakiem, serem halloumi oraz dwoma roślinnymi wsadami na bazie soi lub strączków.

W nowym Frisco Cheese ’n’ Jalapeño Beef znajdziemy soczystą, podwójną wołowinę, w opiekanej na złoto bułce, ostry sos kreolski, papryczki jalapeño, podwójny rozpływający się w ustach ser cheddar, do tego odrobinę czerwonej cebuli i sałaty lodowej. W Frisco Cheese ‘n’ Jalapeño Grand Chicken, jak sama nazwa wskazuje, zamiast wołowiny pojawi się kurczak, w Frisco Cheese ‘n’ Jalapeño Halloumi – ser halloumi. Oprócz tego, możemy spróbować nowego produktu z podwójnym wsadem Plant Beef (na bazie soi) lub Crispy Supreme. Dodatkiem do każdego z wariantów Frisco Cheese ’n’ Jalapeño jest kremowy sos Melted Cheese.

Gorące dodatki

To jednak nie wszystkie jesienne nowości. Szwedzka restauracja postawiła także na urozmaicenie dodatków do kultowych burgerów i tym samym w swojej ofercie proponuje Creole Fries, czyli frytki z sosem serowym, piklowaną czerwoną cebulą i papryczkami jalapeño. Idealnie komponują się

z pikantnym sosem nowej receptury Hot Creole.

- Zależy nam na tym, żeby co rusz zaskakiwać naszych gości, dlatego powstała oferta Frisco Cheese’n’ Jalapeño. Do tego to pierwsza tak pikantna oferta, chcemy dotrzeć swoimi pomysłami do kubków smakowych każdego gościa, dlatego mamy zarówno kanapkę z podwójną wołowiną, jak i roślinnego burgera Frisco Cheese ‘n’ Jalapeño Crispy Supreme – komentuje Jonas Mårtensson, Szef Kuchni MAX Premium Burgers.

Pożegnanie lata

W nowej ofercie znajdziemy także ostatnie pożegnanie lata, czyli Premium Shake Mango Swirl. Tym samym będziemy mogli spróbować połączenia dżemu mango z kawałkami owoców, ananasowych cukierków oraz bitej śmietany. Jest to oferta sezonowa, która ma być symbolicznym ukoronowaniem lata, więc nie będzie dostępna przez cały rok.

MAX został założony w 1968 roku i jest najstarszą szwedzką siecią burgerów. Od 2008 roku firma ogranicza emisje i znakuje swoje menu pod kątem dbałości o klimat, podając wartości emisji CO2 przy każdym produkcie. Menu MAXa od 2018 roku jest pozytywne dla klimatu, co oznacza, że firma absorbuje więcej gazów cieplarnianych niż ich emituje podczas produkcji. Redukcja emisji odbywa się zgodnie z globalnym celem ONZ o 1,5 stopnia.

Ponadto od 2006 r. 7-10 proc. rocznego zysku netto firma MAX przeznacza na ograniczanie ubóstwa. W 2009 r. założyła Fundację Sprawiedliwej Dystrybucji „Stiftelsen Rättvis Fördelning”, na której cel przekazała łącznie 354 miliony koron szwedzkich.

MAX zatrudnia blisko 7500 osób, ma 191 restauracji w pięciu krajach, a obroty w 2021 r. wyniosły 4,1 mld koron szwedzkich (ok. 1,6 mld zł). MAX Premium Burgers otworzył pierwszą restaurację w Polsce 1 września 2017 r., a od kwietnia 2023 r. w Polsce działają 24 restauracje.