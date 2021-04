Burger King wprowadza nuggetsy w wersji roślinnej

Burger King powiększa swoją roślinną rodzinę o nuggetsy, fot. mat. pras.

Burger King we współpracy z The Vegetarian Butcher powiększa swoją roślinną rodzinę o nuggetsy. Od dziś można je zamawiać na wynos lub online we wszystkich restauracjach Burger King na terenie Polski.

Nowa wege propozycja Burger King powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie gości, którzy dopytywali o kolejne roślinne opcje w menu restauracji. Plant-based nuggetsy to alternatywa dla wszystkich, zwłaszcza dla tych którzy chcieliby zastąpić mięso zwierzęce, nie rezygnując przy tym ze smaku kultowych nuggetsów z kurczaka. Panierka wege nuggestsow powstała na bazie soi.

Recepturę nowych roślinnych nuggetsów, podobnie jak Plant-based Whopper, Burger King opracował z marką The Vegetarian Butcher, która od lat pracuje nad roślinnymi zamiennikami mięsa.

Nowość Burger King wspiera kampania w social mediach, którą przygotowała agencja 180heartbeats + Jung v Matt. W ramach działań, zaplanowano m.in. ciekawe aktywacje konsumenckie dla wielbicieli zielonych smaków.