Burger King zachęca, by zamawiać w McDonald's

Burger King w mediach społecznościowych opublikował posty zachęcające do zamawiania w konkurencyjnych sieciach. Fot. Shutterstock

- Nigdy nie myśleliśmy, że będziemy Was o to prosić. Podobnie jak nigdy nie przypuszczaliśmy, że będziemy zachęcać Was do zamawiania jedzenia z KFC, Subwaya, Domino's Pizza, Pizza Hut - pisze w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Burger King. Restauracja namawia w ten sposób do wspierania dotkniętej skutkami pandemii branży gastronomicznej - pisze Business Insider.

Jak podaje portal, Burger King w mediach społecznościowych opublikował posty zachęcające do zamawiania w konkurencyjnych sieciach, oferujących jedzenie. Wszystko związane jest z kolenymi lockdownami ogłaszanymi m.in. w Wielkiej Brytani i Francji.

- Popularna sieć fastfoodowa zaskoczyła swoich klientów we Francji i w Wielkiej Brytanii, publikując na Facebooku i na Twitterze apel z hasłem "zamawiajcie z McDonald's". To wymowny sposób na to, by zwrócić uwagę na problemy branży gastronomicznej, zamkniętej z powodu lockdownu. Wydaje się też, że jest to sposób skuteczny - przynajmniej z marketingowego punktu widzenia - bo komunikat w mediach społecznościowych zaczął się rozchodzić w błyskawicznym tempie, zyskując uznanie w oczach komentujących - pisze portal Business Insider.