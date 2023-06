Burgera z McDonald's nic nie ruszy

Burgery i frytki z KFC, Burger Kinga i McDonald’s zostały poddane 3-miesięcznej próbie czasu

PanParagon przeprowadził interesujący eksperyment czasowy, umieszczając frytki i burgery z KFC, Burger Kinga i McDonald's w osobnych plastikowych pudełkach na słońcu przez okres 3 miesięcy. Celem eksperymentu było obserwowanie procesów, jakie zachodzą wewnątrz tych pudełek. Okazało się, że bardzo szybko pojawiła się pleśń. To zjawisko nie jest zaskakujące, ponieważ grzyby pleśniowe rozwijają się, jeśli nie zapewni się odpowiednich warunków przechowywania żywności.

Burger z McDonald's odporny na pleśń

Jednakże zdziwienie wywołał brak jakiejkolwiek pleśni na burgerze z McDonald's, w przeciwieństwie do produktów KFC i Burger Kinga. To wzbudziło pytanie, jak McDonald's osiąga tę "nieśmiertelność" swoich burgerów? Co sprawia, że nie wydają się one podatne na rozwój pleśni?

Eksperyment w całości został udokumentowany na Instagramie, gdzie można zapoznać się z jego przebiegiem i wynikami. Ta nietypowa obserwacja wzbudziła zainteresowanie i zapewne dodała pikanterii dyskusji na temat trwałości żywności i sposobów jej produkcji.

