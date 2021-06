Ceny w restauracjach po lockdownie poszły w górę. Czy to nieuniknione?

W Polsce mamy jedną z najwyższych inflacji w Europie. Regularne podwyżki cen prądu, śmieci. Coraz droższą żywność. Te wszystkie czynniki spowodowały, że ceny w restauracjach po lockdownie poszły w górę. / fot. PTWP

Koszty prądu, śmieci, wszystkiego co nas otacza, poszły do góry, co wiemy z gospodarstwa domowego, więc zrozumiecie, dlaczego ceny dań poszły o te parę procent do góry – powiedział Robert Sowa, szef kuchni i właściciel restauracji N31.

W Polsce mamy jedną z najwyższych inflacji w Europie. Regularne podwyżki cen prądu, śmieci. Coraz droższą żywność. Te wszystkie czynniki spowodowały, że ceny w restauracjach po lockdownie poszły w górę.

– Moim kochani goście, niestety. Tłumaczę to w ten sposób, że czynsz nam się nie zmienił. Koszty prądu, śmieci, wszystkiego co nas otacza, poszły do góry, co wiemy z gospodarstwa domowego, więc zrozumiecie, dlaczego ceny dań poszły o te parę procent do góry. Chodzicie na bazar, wiecie, ile kosztują młode ziemniaki, szparagi, truskawki, ryby. Ja ostatnio widziałem cenę: świeży filet z halibuta 120zł, 140 zł, 160 zł, w zależności jaki rodzaj halibuta. Nie wspomnę o takich przysmakach jak sola dover. Oczywiście mówimy tutaj o rybach świeżych, bo na takich rybach pracuję. I nie wspomnę o prezencie od naszego rządu, który nam zrobił na owoce morza 23 proc. VAT, więc nie liczcie na to, że moja słynna ośmiornica czy też krewetki, małże będą tańsze w tym sezonie, bo nie będą – tłumaczył w rozmowie z horecatrends.pl Robert Sowa, szef kuchni i właściciel restauracji N31.

– Starałem się zminimalizować podwyżkę, jeśli chodzi o całe menu i tutaj muszę powiedzieć, że generalnie nie przekroczyliśmy 5-6 proc., ale diametralnie zmieniła się cena biznes lunchu i tu muszę powiedzieć, że lunch poszedł do góry o ok. 50 proc. z tego względu, że nasz biznes lunch nie jest czymś, co chcemy na siłę gościom sprzedać, ale codziennie uczciwie, czy to jest zupa, zakąska czy drugie danie, czy to jest ryba, pasta, czy deser, jest to wszystko na świeżo robione. Ci goście, którzy przychodzą do nas, doceniają to. Mam nadzieję, że to zrozumieją, bo tak naprawdę jest to podwyżka o zaledwie jakieś 20 zł, więc myślę, że tutaj też w jakiś sposób z moimi gośćmi się porozumiemy – dodał.

Całość na horecatrends.pl