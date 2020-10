Charlie Food & Friends: Ruch wraca powoli i nierównomiernie

Utrzymaliśmy wszystkie siedem lokalizacji, choć ruch wraca do nich powoli i nierównomiernie. W najlepszej jest to ok. 80 proc. tego co było rok temu, a w najgorszej – poniżej 50 proc. Lockdown w nienaturalny sposób „odessał” popyt i odwiedzalność w galeriach handlowych. Ludzie wcześniej spędzali w nich czas, a teraz przez nie przebiegają. Mimo to w perspektywie długoterminowej wierzę w ich potencjał. Do kolejnych nowych lokalizacji na pewno wrócimy - przyznaje Marek Rogala, założyciel i dyrektor zarządzający Charlie Food & Friends.

Charlie Food & Friends utrzymał wszystkie swoje lokalizacje w galeriach handlowych. Czy negocjacje się już skończyły?



Marek Rogala, założyciel i dyrektor zarządzający Charlie Food & Friends: Jeszcze trwają. Zadziwiające jest to, że niektóre galerie nadal oczekują płatności za okres lockdownu, mimo spełnienia przez nas wszelkich formalnych warunków wynikających z ustawy. Taka postawa jest dla nas zupełnie niezrozumiała. To nie znaczy też, że pozostałe rozmowy były łatwe. Z biznesowego punktu widzenia jest to trudna sytuacja. Na szczęście udało się z większością właścicieli porozumieć. Nigdzie nie rozważaliśmy zamknięcia restauracji. W każdą z naszych lokalizacji na razie wierzymy, choć ruch wraca do nich powoli i nierównomiernie. W najlepszej jest to ok. 80 proc. tego co było rok temu, a w najgorszej – poniżej 50 proc.



Czy takie przejścia nie skłaniają do refleksji na temat zmiany strategii otwierania nowych lokalizacji?



Jak najbardziej. Wcześniej już się nad tym zastanawialiśmy, ale niekoniecznie myśleliśmy o rozwijaniu Charliego na ulicy. Skłanialiśmy się bardziej w kierunku uruchomienia nowych kanałów sprzedaży, np. cateringu pudełkowego. Planowaliśmy rozwój tego kanału sprzedaży w końcówce tego roku lub w 2021 r. Lockdown to przyspieszył. Od kwietnia do czerwca eksperymentowaliśmy z tą usługą. Charlie Delivery ładnie się sprawdził, więc postanowiliśmy zatrzymać go w naszej ofercie na stałe. Są to po prostu posiłki na cały dzień z dostawą do domu. Trochę przypomina popularny u nas catering dietetyczny, ale nasz Charlie raczej nie kojarzy się z odchudzaniem. To smaczne, sycące, domowe dania, podobne do tych, które można skomponować w naszych restauracjach. Nawet czasem żartobliwie i prowokacyjnie nazywamy go cateringiem niedietetycznym. Z naszych obserwacji wynika, że jest grupa osób, która korzysta z takich rozwiązań, bo nie chce lub nie ma czasu gotować, ale jednocześnie smakuje jej domowe jedzenie.

Więcej na propertynews.pl