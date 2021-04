Chef's Ghost Kitchen - nowy gracz na rynku food delivery

W Chef’s Ghost Kitchen zdecydowano się połączyć cztery kuchnie świata, fot. mat. pras.

Różne kuchnie świata, jedno zamówienie, jedna dostawa – to hasła przewodnie nowego konceptu Chef’s Ghost Kitchen, który realizuje ideę wirtualnych restauracji.

Możliwość miksowania różnych kuchni w jednej dostawie to nowość na polskim rynku. Trend ten już dawno pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Wraz z pojawieniem się COVID-19 i wielkiego kryzysu dla branży gastronomicznej, idea ghost kitchen zyskała również zainteresowanie wśród restauratorów europejskich. Euromonitor szacuje, że wartość rynkowa tego segmentu do 2030 roku wzrośnie nawet do 1 tryliona dolarów.

- Doświadczenia ostatnich miesięcy to dla branży gastronomicznej duży cios. Wszyscy szukaliśmy rozwiązań, które uratują sytuację i pozwolą przetrwać nowe okoliczności. Tak pojawił się pomysł na Chef’s Ghost Kitchen. Od dawna przyglądaliśmy się jak ten koncept rozwija się w USA i już wtedy wydawał nam się to ciekawy kierunek. Pandemia przyspieszyła zmaterializowanie tego planu – mówi Yaser Attun, współwłaściciel i pomysłodawca Chef’s Ghost Kitchen.

W Chef’s Ghost Kitchen zdecydowano się połączyć cztery kuchnie świata, ale w planach są już kolejne.

Ghost kitchen to restauracje pozbawione sal konsumpcyjnych i nastawione wyłącznie na realizowanie zamówień w dostawie. Zmniejszone koszty logistyki prowadzenia biznesu, umożliwiają skupienie się na jakości serwowanych posiłków oraz jakości dostawy.

Chef's Ghost Kitchen odpowiada nie tylko na trendy gastronomiczne od strony logistycznej, ale także społecznej wpisując w swoje dna idee takie, jak ekologia czy recykling opakowań.