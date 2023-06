Chicas&Gorillas wkrótce w Poznaniu i Warszawie

Mex Polska na ostatniej prostej do otwarcia czterech nowych lokali

Już w lipcu w centrum Poznania powstanie kolejny lokal Chicas&Gorillas, na przełomie lipca i sierpnia otworzą się dwie Pijalnie Wódki i Piwa – w Zamościu i Nowym Targu, zaś z początkiem września ruszy następny Chicas&Gorillas, tym razem w centrum Warszawy. Ze względu na atrakcyjność tych lokalizacji zarząd Mex Polska liczy na powodzenie otwarć, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost wyników sprzedażowych. Po otwarciu nowych lokali ogólnopolska sieć Grupy Mex Polska będzie liczyła 48 punktów.

- Popyt na usługi gastronomiczne nie maleje, mało tego - w naszych lokalach konsekwentnie rośnie, przynosząc nam zadowalające wyniki sprzedażowe. Jednym z bardziej dochodowych segmentów jest segmnent barów i shot-barów. Zaliczamy do tego koncept Pijalni Wódki i Piwa oraz Chiccas & Gorillas. Aktualnie skupiamy się na rozbudowie tych marek. Właśnie zawarliśmy umowy na otwarcie czterech nowych punktów. Już od lipca do dyspozycji naszych gości oddamy najnowszy Chicas&Gorillas, który powstanie w centrum Poznania. Na przełomie lipca i sierpnia ruszą dwie Pijalnie Wódki i Piwa – w Zamościu i Nowym Targu, a z początkiem września otwarty zostanie kolejny Chicas&Gorillas, tym razem w samym centrum stolicy. Pijalnia Wódki i Piwa to nasz najstarszy i największy koncept, który od lat gromadzi swoich zwolenników. Chicas&Gorillas to natomiast nowoczesny koncept, który bardzo szybko zyskał uznanie wśród młodych ludzi, dając im kolorową i zróżnicowaną ofertę – mówi Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska S.A.

Mex Polska jest spółką holdingową, zarządzającą obecnie 44 popularnymi i rozpoznawalnymi lokalami gastronomicznymi działającymi w ramach 5 konceptów. Lokale zlokalizowane są w największych miastach Polski, a wśród nich znajduje się sieć bistro o zasięgu ogólnopolskim – Pijalnia Wódki i Piwa. Lokale charakteryzują się niepowtarzalnym klimatem PRL oraz przystępną cenowo ofertą. Obecnie to największa sieć lokali Grupy, licząca 32 punkty dostępne na terenie całej Polski. Po otwarciu dwóch kolejnych – w Zamościu i Nowym Targu, sieć będzie liczyła 34 lokale. Ich powstanie finansowane jest ze środków franczyzobiorców.

Inną marką jest shot-bar Chicas & Gorillas. Wystój lokalu został zaprojektowany w charakterze Pop-Art, a jego wnętrze jest nasycone kontrastującymi barwami i przyciągającymi wzrok komiksowymi motywami. Brand heroes konceptu jest tytułowa pin-up girl ,,Chica’’ oraz wyluzowany Gorilla, których wizerunki z łatwością można znaleźć w lokalach marki.

Obecnie ten koncept dostępny jest we Wrocławiu oraz Łodzi. Kolejne dwa powstaną już w najbliższych miesiącach – w Poznaniu oraz Warszawie. Dokładne lokalizacje zostaną podane wkrótce.

Co wiemy o Mex Polska

W skład Grupy Kapitałowej Mex Polska wchodzi kilkadziesiąt spółek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo. Grupa zarządza 44 lokalami gastronomicznymi (stan na 15 czerwca 2023). Model biznesowy Grupy zakłada równoległy rozwój sieci własnych, jak i franczyzowych placówek. Grupa obecnie rozwija kilka rozpoznawalnych i bardzo popularnych marek gastronomicznych: THE MEXICAN, PROSTY TEMAT, PANKEJK, PIJALNIA WÓDKI I PIWA. Najnowszym konceptem jest CHICAS & GORILLAS. Lokale Grupy zlokalizowane są w największych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Sopocie, Gdańsku, Katowicach, czy Toruniu. Łącznie koncepty gastronomiczne Grupy rocznie odwiedza ok 6 mln osób. Rozwój sieci placówek gastronomicznych pochodzi ze środków własnych Grupy, kredytów oraz środków finansowych od franczyzobiorców w ramach umów franczyzowych. W tym modelu rozwijana jest sieć lokali PIJALNIA WÓDKI I PIWA oraz THE MEXICAN.

Od 2012 roku spółka Mex Polska S.A. jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.