Coffeedesk chce mieć kawiarnię we Wrocławiu. Rusza emisja akcji

Założony w Kołobrzegu Coffeedesk to największy dystrybutor kawy i akcesoriów do ich parzenia w Polsce.

- Dziś Coffeedesk zatrudnia ponad 170 osób, realizuje 14 tys. zamówień internetowych miesięcznie, a poza kawą i akcesoriami dla domowych baristów sprzedaje specjalistyczne maszyny m.in. do palarnii kawy. Zwiększamy też liczbę kawiarni Coffeedesk - mówi Łukasz Wichłacz, CEO Coffeedesk.

Wrocław na radarze Coffeedesk

Kawowy omnichannel ma już trzy kawiarnie w Polsce, dwie w Warszawie i jedną w rodzinnym Kołobrzegu. Coffeedesk planuje kolejne otwarcia showroomów w dużych miastach całej Polski. Jeszcze tej zimy ma zacząć działać kolejna kawiarnia w stolicy - na warszawskim Powiślu. Na radarze Coffeedesk jest także Wrocław. Kluczem wyboru miasta pod nowe showroomy jest liczba klientów e-sklepu Coffeedesk. Wrocław jest pod tym względem ważną dla marki lokalizacją. Stąd pochodzi co trzeci odbiorca coffeedeskowej kawy i akcesoriów.

Coffeedesk chce sfinansować otwarcie dwóch planowanych showroomów z trwającej emisji akcji wśród inwestorów społecznościowych. Poprzez crowdfunding inwestycyjny firma pozyskuje teraz również środki na implementację narzędzi eCommerce oraz zwiększenie asortymentu i wolumenu produktów, co umożliwi Coffeedesk dalszy rozwój w Polsce i za granicą. Projekt crowdfundingowy ruszył pod koniec września. Od tego czasu kołobrzeski omnichannel zebrał blisko 2 mln zł, z 4,4 mln zł planowanej kwoty. Założyciele firmy liczą, że dzięki wrocławskim inwestorom społecznościowym kawiarnia w stolicy Dolnego Śląska już niedługo pojawi się w tym mieście. Nowym akcjonariuszem Coffeedesk można zostać jeszcze przez tydzień. Emisja wycenianych na 37 zł za sztukę akcji kończy się 14 grudnia.