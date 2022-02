Coffeedesk i Zjedz.my łączą siły

Jak zarabiać na sprzedaży kawy

Coffeedesk to jeden z największych w regionie CEE sprzedawców kawy oraz akcesoriów kawowych. Marka kojarzona jest przede wszystkim jako e-commerce i showroomy kawiarniane. Jednak to sprzedaż hurtowa i obsługa HoReCa generuje 66% zysku kołobrzeskiej spółki. Klientami biznesowymi Coffeedesk są kawiarnie, restauracje, hotele, sieci handlowe, hurtownie czy e-sklepy z kawą w Polsce oraz za granicą. Branży HoReCa kawowy omnichannel dostarcza 2700 produktów w tym specjalistyczny sprzęt związany z prowadzeniem lokali gastronomicznych, m.in. ekspresy kawowe, piece do wypału ziarna czy Hard Tanki.

- Współpraca ze Zjedz.my pozwoli Coffeedesk powiększyć portfolio klientów w Polsce, dając właścicielom lokali możliwość poszerzenia menu o modne wśród konsumentów napoje. Pomożemy też podnieść jakość serwowania kawy - doradzając w jaki sposób od podstaw zbudować kawiarniane zaplecze lokalu - mówi Kamil Kwietniewski szef sprzedaży B2B na Polskę w Coffeedesk.

Społeczność restauratorów i gości

Coffeedesk pomaga restauracjom i kawiarniom w zarządzaniu usługami w lokalu, zwłaszcza rezerwacją stolików, w zamawianiu online i budowaniu społeczności z konsumentami.

- Jesteśmy przekonani iż dzięki współpracy z restauratorzy korzystający ze Zjedz.my otworzą się na kawę w najlepszym jej wydaniu, poszerzą asortyment i zyskają specjalistyczną wiedzę. Czekamy również na nowe kawiarnie, które dzięki naszemu serwisowi otrzymają dostęp do najnowocześniejszego systemu rezerwacji, zintegrowanego z wyszukiwarką Google - informuje Team Zjedz.my.

Partnerzy Zjedz.my mogą korzystać z: integracji serwisu z wyszukiwarką Google, pozwalającą na rezerwację bezpośrednio z wyników wyszukiwania lokalu, narzędzi marketingowych takich, jak zaawansowane statystyki rezerwacji, generowanie kodu QR menu, widgety na stronę www. Narzędzie umożliwia monitorowanie upodobań gości lokalu oraz ich zachowania. Budowana na bieżąco baza marketingowa i narzędzia analityczno-reklamowe, pozwalają zoptymalizować czas i koszty reklamy lokalu. Z perspektywy konsumenta Zjedz.my jest aplikacją, dzięki której użytkownik wyszukuje i wybiera kawiarnię czy restaurację na podstawie lokalizacji czy preferencji kulinarnych.