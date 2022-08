Cofix chce mieć 150 kawiarni w Polsce. Stawia na lokalizacyjne petardy

Cofix, izraelska sieć kawiarni, która od dwóch lat działa w Polsce, za dwa tygodnie otworzy ósmy lokal na Nowym Świecie w Warszawie. - Do końca roku zamierzamy uruchomić jeszcze dziesięć punktów. W przyszłym roku planujemy ich 25, natomiast docelowo - w okresie do pięciu lat - chcielibyśmy mieć ok. 150 kawiarni w Polsce - zapowiada Błażej Małoszuk, dyrektor generalny Cofix Polska.