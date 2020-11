Cofix ma już trzy kawiarnie w Warszawie

Izraelska sieć kawiarni Cofix, która w ciągu 7 lat uruchomiła na świecie 350 lokali uruchomiła trzy placówki w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej, Jana Pawła II i Nowy Świat.

W zależności od wielkości kawa kosztuje 6, 9 lub 12 zł.

Żeby otworzyć kawiarnię Cofix w systemie franczyzowym należy mieć od 200 000 do 500 000 zł. Dokładna kwota zależy od tego, jak duży jest lokal i jak wiele pracy potrzeba, żeby przystosować go pod usługi gastronomiczne. Najczęściej jest to ok. 300 000 zł. Sieć pobiera 6 proc. od obrotu opłaty franczyzowej oraz 2 proc. opłaty marketingowej.