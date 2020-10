Costa zweryfikowała plan rozwoju

Ulice, osiedla mieszkaniowe, drive-through to tylko część z nowych lokalizacji, w jakich pojawią się nowe kawiarnie Costa. - Chcemy być wszędzie tam, gdzie będziemy mogli spotkać się z naszymi gośćmi. Na pewno wśród TOP lokalizacji dla naszego rozwoju nie pojawią się galerie handlowe - mówi dla PropertyNews.pl Wojciech Skoczylas, Retail Director, Costa Poland & Latvia.

Ponad 50 proc. ze 150 kawiarni Costa działa na terenie centrów handlowych w całej Polsce. - W zależności od lokalizacji, zakończyliśmy negocjacje po krótszym lub dłuższym okresie, a w niektórych obiektach rozmowy wciąż się toczą - mówi Wojciech Skoczylas, Retail Director, Costa Poland & Latvia. - Pomimo udanych prób znalezienia porozumienia, myślę, że sytuacja będzie determinować nasze kolejne spotkania i dyskusje.

Jak przyznaje Wojciech Skoczylas, plany inwestycyjne na 2020 rok zakładały otwarcie 20 nowych kawiarni. - Byliśmy bliscy realizacji tych założeń - mówi. - W chwili obecnej zweryfikowaliśmy plan rozwoju. To, co "przyświeca" nam w inwestycjach, to zwiększanie zyskowności.

Całość na propertynews.pl