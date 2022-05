CoWork Cafe nowym najemcą Galerii Północnej

Klienci CoWork Cafe mogą liczyć na wsparcie administracyjne: uzyskają dostęp do wirtualnego adresu, drukowania, kopiowania oraz multimediów służących prezentacjom. Wyróżnikami jest designerskie, komfortowe umeblowanie oraz możliwość zjedzenia podczas pracy przekąski, między innymi kanapek przygotowywanych na miejscu czy deserów.

Galeria Północna to pierwsze wielkopowierzchniowe centrum handlowe czwartej generacji w północnej części Warszawy i jedna z najnowocześniejszych galerii handlowych w stolicy. Została oddana do użytku we wrześniu 2017 roku. Obiekt ma powierzchnię ponad 64 000 mkw. i zlokalizowany jest przy ulicy Światowida 17. Inwestorem oraz zarządcą Galerii Północnej jest Grupa GTC.