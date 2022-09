Crazy Dog tworzy nowe koncepty franczyzowe

– Rozszerzenie oferty konceptów było podyktowane potrzebami, jakie zgłaszały nam osoby zainteresowane współpracą. Znając swój lokalny rynek gastronomiczny, widziały one potencjał sprzedażowy, na przykład w pobliskiej galerii handlowej czy w lokalu usytuowanym w innym atrakcyjnym miejscu w okolicy. To właśnie z myślą o nich opracowaliśmy kolejne warianty prowadzenia Crazy Dog – tłumaczy Radosław Charubin, współwłaściciel sieci.

Koncepty franczyzowe Crazy Dog

Obecnie do wyboru są więc trzy koncepty.

Punkt stacjonarny to najbardziej spersonalizowana forma współpracy z siecią. Zakłada ona stworzenie niezależnego lokalu w pasażu handlowym, kamienicy czy na dużym osiedlu. Projekt urządzenia i wystroju powstaje według wytycznych sieci. Franczyzobiorca dokonuje adaptacji lokalu i po odbyciu szkolenia może rozpocząć działalność.

Drugim wariantem jest punkt w galerii handlowej. Tutaj także niezbędna jest adaptacja przestrzeni i obrandowanie jej według standardów marki. Koncept ten wyróżnia fakt, że zapewnia on stały przepływ ludzi.

Ostatnim modelem współpracy jest mobilna przyczepa gastronomiczna. To w pełni wyposażony punkt, który franczyzobiorca może kupić, wziąć w leasing lub wynająć. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest fakt, że nie trzeba dokonywać żadnych dodatkowych prac adaptacyjnych – właściciel otrzymuje w pakiecie biznes gotowy do zarabiania. Ponadto można zmienić lokalizację punktu praktycznie w dowolnym momencie.



– Wybór optymalnej formy działalności to kwestia bardzo indywidualna. Dlatego każdy franczyzobiorca może liczyć na nasze wsparcie w tym zakresie. Jesteśmy w stanie doradzić mu najbardziej korzystne rozwiązanie, biorąc pod uwagę zakładaną kwotę inwestycji czy potencjał danej lokalizacji. Dodatkowo posiadamy własną bazę około 300 miejsc w Polsce, sprawdzonych przez nas pod kątem sprzedażowym. Partnerzy sieci mogą też skorzystać z atrakcyjnych form finansowania – mówi Radosław Charubin.

Kwota inwestycji w każdym wariancie zaczyna się od 25 tysięcy złotych. Szacowane zyski kształtują się na poziomie kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.