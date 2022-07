Cukiernia Sowa otwiera kolejny lokal w Toruniu

- Nasza strategia rozwoju firmy zakłada dwa nieodłączne procesy - otwieranie kolejnych lokali oraz nieustanną pracę nad poszerzaniem asortymentu i dostosowywaniem go do potrzeb naszych Klientów. To właśnie takie podejście sprawia, że jednocześnie inwestujemy w nowe sklepy i rozbudowujemy profesjonalną flotę samochodową, ale też monitorujemy sprzedaż, wprowadzamy nowe smaki i wyroby, a także poszerzamy ofertę o nowe segmenty, takie jak kawa z własnej palarni czy asortyment lunchowy - komentuje Michał Sowa.