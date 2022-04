Cukiernia Sowa otwiera się we Wroclavii

W ofercie oprócz tradycyjnych wypieków - ciast i tortów - są też ręcznie robione praliny, lody i desery. Lokal o powierzchni prawie 180 mkw. znajduje się na poziomie 0.

Oferta gastronomiczna Wroclavii to zarówno przestronna strefa Grand Kitchen, jak i szeroki wybór kawiarni i lodziarni rozlokowanych w różnych punktach centrum. Łącznie 31 marek, w tym: A. Blikle, Cafe Vincent, Costa Coffee, Etno Cafe, Green Cafe Nero, So Coffee, Starbucks, Polish Lody, Grycan oraz niedawno otwarty Dom Lodów Barton, a także świeże soki we Frankie’s i Summer Taste, sałatki w Salad Story, wegetariańskie dania we Green Vibes oraz Crazy Bubble z napojami prosto z Tajwanu. Burgery i kuchnie świata serwują natomiast Pasibus, Max Premium Burgers, KFC, McDonald’s, Pizza Hut, Wrap Me, Lepione, Makarun, u Hindusa, Food Republic, Doner Express i Express Oriental, Sevi Kebab, North Fish i Izumi Sushi.