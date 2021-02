Cukiernia Sowa otworzy 10. punkt w Gdańsku

Grupa RWS Investment pozyskała nowego najemcę do parku handlowego Rental Park – jest nim polska sieć Cukierni Sowa. Będzie to pierwszy punkt gastronomiczny na mapie parku handlowego. Będzie to już 10 punkt marki w Gdańsku i 157 w Polsce.

Wynajęty lokal znajduje się na parterze budynku B i zajmuje powierzchnię 110 mkw. Obecnie trwają prace adaptacyjne, a oficjalne otwarcie lokalu zaplanowane jest na II połowę kwietnia.

W ofercie cukierni znajdą się tradycyjne wypieki, które powstają w oparciu o wieloletnie receptury. Uzupełnieniem oferty będzie kawa z własnej palarni – Sowa Caffè 100% Arabica.

Rental Park to zespół budynków o łącznej powierzchni ponad 7 250 kw. GLA, na której swe sklepy posiada blisko 20 najemców w tym m.in. Lidl, Rossmann, Pepco, Zoo Karina, biuro podróży Itaka, salon snu SENPO, czy klub fitness Zdrofit. Obiekt jest skomercjalizowany w ponad 97%.