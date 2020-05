Cyfrowe menu w restauracjach Sphinx i Chłopskie Jadło

Sfinks Polska, spółka zarządzająca sieciami Sphinx, Chłopskie Jadło, Piwiarnia Warki i Fabryka Pizzy, ze względów bezpieczeństwa w dobie epidemii wprowadza menu w formie cyfrowej we wszystkich lokalach Sphinx i Chłopskie Jadło.

W związku z wprowadzeniem cyfrowej karty dań na restauracyjnych stolikach przyklejone zostaną specjalne naklejki. Aby skorzystać z e-menu, wystarczy zeskanować umieszczony na naklejce kod QR bądź przepisać na telefon wskazany na niej adres. Karty w formie drukowanej będą podawane wyłącznie na życzenie klienta. Jednocześnie, by zwiększać bezpieczeństwo gości, będą one dezynfekowane po każdym użyciu, zgodnie z dodatkowymi zasadami ogłoszonymi w ramach „Antywirusowej Dziesiątki Sfinksa”. Oprócz dezynfekcji menu nowe procedury obejmują również obowiązek noszenia rękawiczek i maseczek przez kucharzy i kelnerów, dezynfekowanie stolików po każdym gościu oraz w dowolnym momencie na życzenie klienta, codzienny pomiar temperatury wśród personelu, serwowanie przypraw w jednorazowych opakowaniach, dezynfekowanie i wyparzanie naczyń oraz sztućców, zapewnienie płynów dezynfekujących dla gości i in.

Sfinks Polska zarządza 175 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski.