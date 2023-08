Czekając na restaurację wpadli na pomysł coctail baru

SPHINX Coctail Bar to pierwszy tego typu punkt sieci SPHINX w Polsce. Od niedawna działa na płycie jarocińskiego rynku, tuż przy budynku ratusza. Jest to tarasola - lekka zadaszona konstrukcja, pod którą znalazł się bar i stoliki z charakterystycznymi dla sieci SPHINX elementami wystroju, jak kolorowe lampy z tykw, donice z dekoracyjną roślinnością oraz wygodne kanapy. Oferta coctail baru w Jarocinie to przede wszystkim różnego rodzaju napoje, w tym szereg autorskich i klasycznych drinków, lemoniady i napoje ciepłe. W karcie znalazły się też przystawki. Oprócz tego goście mogą zamówić desery – bezę Pavlovą, szarlotkę z lodami, brownie z owocami, a także lody.

Sphinx w Jarocinie

- W Jarocinie ma powstać też pełnowymiarowa restauracja SPHINX, bardzo blisko Rynku – przy ul. Mickiewicza 4. Lokal będzie większy, na około 120 gości i wymaga jeszcze różnego rodzaju przygotowań, co zajmie kilka miesięcy. Zakładamy, że restauracja będzie gotowa pod koniec tego roku lub na początku następnego. Już teraz jednak z partnerem franczyzowym, we współpracy z którym nasza sieć rozpoczyna swoją działalność w Jarocinie, chcieliśmy stworzyć pod szyldem SPHINX miejsce, gdzie możemy zaprosić gości. Stąd pomysł SPHINX Coctail Baru. To też przykład dobrej współpracy i elastycznego podejścia do konkretnej sytuacji danego franczyzobiorcy. Nowy koncept wymagał dostosowania, a także przygotowania specjalnej karty, a wszystko musiało odbyć się w zgodzie ze standardami marki SPHINX. Mam nadzieję, że nasi goście z Jarocina i okolic będą zadowoleni z naszej najnowszej letniej propozycji – mówi Mateusz Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, spółki do której należy marka SPHINX.