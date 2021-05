Częstochowskie restauracje dołączają do Too Good To Go

W Polsce wyrzucanych do kosza jest blisko 153 kilogramy żywności, fot. materiały prasowe

Mieszkańcy Częstochowy, Tarnowskich Gór, Zawiercia, Będzina, Podzamcza i Rędzin dołączają do Too Good To Go - aplikacji w której można znaleźć paczki niespodzianki w przystępnej cenie.

Wśród miejsc, które dołączyły do z marnowaniem jedzenia, znalazły się: Niebo w Mieście Tarnowskie Góry, Niebo w Mieście Częstochowa, Pub Wieża, Restauracja Diavolo, Cibum Bistro, Sklep Owoce, Stara Częstochowa, Grycan - Częstochowa Galeria Jurajska, Lipowe Wzgórza Częstochowa, Hotel i Restauracja Pod Figurą, Cafe Croofka, Pizzeria LAS, Pro Life - zdrowa żywność, Szypułka - wegańska pracownia cukiernicza, Cukiernia Bezowy Raj, Klubokawiarnia Alternatywa 21, Bistro Miarki 8 Cafe & Wine, Slow. Kreatywna Kofeina, Śniadaniowcy, Dżo Dżo Pizza, Chimichurri, Cukiernia Milenka, Mamma Mia, a także sieci Pizza Hut, Costa Coffee, Grycan, Flying Tiger czy BP.

- Od dziś w województwie świętokrzyskim poszerza się wachlarz możliwości, z których mogą korzystać mieszkańcy chcący ograniczać skalę marnowania jedzenia. W regionie startuje aplikacja Too Good To Go, dająca szansę na uratowanie wielu smacznych posiłków. To narzędzie dla każdego posiadacza smartfona łączące mieszkańców miasta i okolic z ulubionymi miejscami, które na koniec dnia przygotują pyszną paczkę-niespodziankę ze świeżą, niesprzedaną danego dnia żywnością, a to wszystko za ⅓ ceny regularnej. Aplikacja pomaga nie tylko zagospodarować nadwyżkę jedzenia, ale również wspiera branżę gastronomiczną, która wciąż znajduje się w ciężkiej sytuacji. Częstochowa i okolice są kolejnymi punktami na mapie Polski, które dołączają do rewolucji w niemarnowaniu. - wyjaśnia Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.

Z Too Good To Go można również korzystać w Opolu, Toruniu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Wrocławiu, Łodzi, Trójmieście, Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Lublinie, Poznaniu, Olsztynie i Elblągu.