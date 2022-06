Czy wybór konkretnych dań zrewolucjonizuje rynek diet pudełkowych?

Czy unowocześniane oferty diet pudełkowych będą stanowiły konkurencję dla restauracji? Czy cateringi mogą całkowicie odejść od zamówień opartych na pełnych dietach?

Z przeprowadzonych wśród klientów badań wynika, że głównymi powodami, dla których konsumenci sięgają dziś po dietę pudełkową, są wygoda i oszczędność czasu. Dzięki inwestycjom w technologie możliwości odpowiadania na te potrzeby jest coraz więcej i są coraz bardziej zaawansowane. Dowodzi tego opcja Select wprowadzona właśnie przez Nice To Fit You. Ścieżka zakupowa Select to kolejny krok w stronę jeszcze większej elastyczności. Pozwala na samodzielny wybór konkretnych posiłków z menu skomponowanego z ponad 40 dań każdego dnia lub domawianie ich do już istniejącej diety z poziomu aplikacji mobilnej. Składanie zamówienia przypomina wybór dań z restauracyjnego menu.

Czy to oznacza początek końca tradycyjnej diety pudełkowej, w której klient z góry zamawia dietę złożoną z trzech lub pięciu dań? – Bynajmniej. Wszystko zależy od tego, czym dla kogo jest wygoda. Dla niektórych będzie to pełne zdanie się na wiarygodną, certyfikowaną markę, zamówienie wybranej diety i niepoświęcanie już tematowi odżywiania zbędnego czasu. A dla innych będzie to opcja codziennych modyfikacji, dodawania posiłków, pełna swoboda wyboru tego, co konkretnie dostanie do jedzenia. Chcemy zapewniać naszym klientom pełne spektrum wyboru i w tym celu powstał Select – mówi Urszula Kupraszewicz, Chief Growth Officer Nice To Fit You.

Opcja zamawiania konkretnych posiłków niczym z restauracyjnego menu bez wątpienia wkracza na nowy obszar i będzie silniej konkurować z pozostałymi ofertami gastronomii z dowozem. Zwłaszcza że większość klientów, jak pokazuje praktyka, chętnie korzysta z możliwości personalizacji diety. W czerwcu br. 90% klientów Nice To Fit You chociaż raz skorzystało z opcji samodzielnego wyboru menu, a więc wymiany posiłku pierwotnie przypisanego do ich domyślnej diety. Jak zwraca uwagę Urszula Kupraszewicz, mocną stroną cateringu dietetycznego jest aspekt zdrowotny. – Przepisy diety pudełkowej opracowywane są nie tylko przez kucharzy, ale też dietetyków. Klient ma pewność, że otrzyma posiłek o dokładnym wyliczeniu kalorycznym, zbilansowany pod kątem wartości odżywczych. I wciąż może wybrać dokładnie to, na co ma ochotę, na dowolny dzień, na przykład specjalną okazję.