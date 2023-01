Da Grasso z kolejnymi lokalami. To już 200 restauracji

Żywiec to kolejna miejscowość, w której mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty Da Grasso. Nowa restauracja będzie zlokalizowana na ul. Dworcowej 49, a oficjalne otwarcie nastąpiło 20 grudnia. 11 stycznia do dyspozycji gości oddana zostanie restauracja przy Placu Kościuszki 23 w Poddębicach. To pierwsza inwestycja Da Grasso w 2023 r.