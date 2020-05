Darmowa opcja zamawiania „na wynos” - Too Good To Go odpowiada na apel branży

W obliczu wyzwania, z jakim mierzą się lokalni przedsiębiorcy i zaporowymi marżami firm dowozowych, Too Good To Go wprowadziło tymczasowe rozwiązanie non-profit, które pozwala użytkownikom zamówić jedzenie na wynos – cały dochód ze sprzedaży powędruje prosto do partnerów. Paczki w ramach inicjatywy #WeCare będą dostępne w aplikacji aż do całkowitego zdjęcia obostrzeń przez polski rząd.

Choć aplikacja Too Good To Go na co dzień pomaga walczyć z marnowaniem żywności, uruchomiła tymczasową opcję zakupu paczki #WeCare w regularnej cenie, aby pomóc lokalom przetrwać ten trudny okres. Tym samym platforma pozwala kupić standardowe pozycje z menu, a nie tylko ratować paczki-niespodzianki, które inaczej musiałyby wylądować w koszu. W ten sposób miejsca, szczególnie te, które nie współpracują z firmami dowożącymi jedzenie, mają możliwość sprzedaży na wynos, co pozwoli im przejść przez niepewny czas.

- Chcemy wspierać naszych Partnerów na dobre i na złe. Wiele miejsc znajduje się obecnie w trudnym położeniu, słyszymy głosy partnerów, którzy mają trudność w utrzymaniu biznesów wyłącznie w oparciu o zamówienia z dowozem, które do tej pory stanowiły jedynie element codziennego biznesu. Dlatego uruchomiliśmy tymczasowe rozwiązanie, aby miejsca te mogły otrzymywać wynagrodzenie bez prowizji. Mamy nadzieję, że w ten sposób dołożymy swoją cegiełkę do wsparcia lokalnych przedsiębiorców w tym trudnym czasie, by móc później wrócić do wspólnej walki z marnowaniem. – Powiedziała Karolina Woźniak, PR Managerka Too Good To Go w Polsce.